Inusual pelea callejera; hombre ataca a otro con una serpiente (VÍDEO)

TORONTO.- Un extraño suceso ocurrió en las calles de una ciudad de Canadá cuando un hombre atacó a otro con una serpiente que tenía de mascota.

De acuerdo con el Servicio de Policía de Toronto, el hecho ocurrió el pasado 10 de mayo cuando un hombre canadiense iba por las calles de Dundas Street West y Manning Avenue amenazando a otros con una serpiente pitón.

La noche del 10 de mayo, el hombre de 45 años iba por las calles de Toronto amenazando a las personas que se cruzaban por su camino.

En un momento de la noche se acercó a otro hombre aún con la serpiente en las manos, lo que derivó en un altercado físico entre los dos durante el cual el sujeto usó a su mascota como un arma contra el segundo.

En redes sociales circula un vídeo grabado por un testigo del hecho, en el que se ve al sujeto golpear a otro hombre con la serpiente, usándola como si fuera una cuerda, repetidamente.

La víctima trató de defenderse al rodar por el suelo y levantar los brazos, pero el sujeto siguió golpeándolo con el reptil.

???? WTF IS HAPPENING IN CANADA? A Man was Attacked by a Snake ???? #Canada #Snake #fight pic.twitter.com/ICVuSApCSn