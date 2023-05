Terrorista afgano fingió ser migrante para cruzar de México a EE.UU.

TIJUANA.- Un hombre identificado como un terrorista afgano por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se mezcló entre los migrantes que cruzaron ilegalmente de México a Estados Unidos tras el fin del Título 42.

La detención del sujeto en EE.UU. se dio a conocer por Jim Desmond, supervisor del distrito 5 en el Condado de San Diego California.

De acuerdo con la información que atribuyó a la patrulla fronteriza, el presunto terrorista fue detenido el pasado 10 de mayo tras entrar a Estados Unidos al cruzar ilegalmente la frontera por Tijuana .

“La presencia de un individuo en la lista de vigilancia terrorista que cruza nuestras fronteras es un claro recordatorio de los fracasos del Gobierno Federal”, dijo el miembro del Partido Republicano.

Statement on Arrest of Afghani on Terror Watch List at Border. pic.twitter.com/FtFhnIiRbS