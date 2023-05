Marchan por la vida en Roma

ROMA.— Pancartas y banderas y al menos mil personas participaron en la manifestación provida “Elegimos la vida” 2023, con una colorida procesión a pesar de que los manifestantes partieron alrededor de las 2 de la tarde desde Piazza della Repubblica para llegar, al final de la procesión, en la Plaza de Porta San Juan.

En el acto participaron familias y ciudadanos de a pie y más de 120 asociaciones.

Todo salió bien. Se había pedido a la Jefatura de Policía que avisara con antelación a unas 3,500 personas, según “Corriere della sera”.

“Un año más participamos, junto a los chicos de la asociación Magnitudo que preside Nicola Cosimo, en un evento que siempre ha estado del lado de los más débiles. Marchar junto a estas personas hoy significa querer dar voz a una comunidad que habla del derecho a la vida, pero que promueve una posición que no puede ser una elección partidista”, dice Gianni Alemanno, ex alcalde de Roma y portavoz del comité “Stop the War”, presente en el plantón.

“Después de todo, como ha declarado a menudo el papa Francisco, el aborto es siempre una derrota trágica. Por eso queremos que una revisión de la ley del aborto no sea un tabú y que se pueda hacer una verdadera prevención que ayude a todas las mujeres a llevar sus embarazos a término y que las ayude a ser madres”, indicó.

“Ningún renacimiento demográfico será posible si seguimos guardando silencio sobre la verdad sobre el aborto, la supresión de un ser humano vivo, indefenso e inocente en el útero”, dijo Jacopo Coghe, portavoz de Pro Vita & Famiglia, durante la manifestación.

La iniciativa, nacida en la ola de muchos eventos similares en Estados Unidos y en todo el mundo, cuenta con el apoyo de ProVita e Famiglia , Family Day y más de 120 organizaciones y asociaciones italianas pro-vida.

El evento contó con la asistencia del cardenal Matteo Zuppi , presidente de la CEI, quien envió un mensaje a los organizadores: “La cultura de la vida sabe que la vida nace y crece en la familia y que no todo depende de la propia voluntad subjetiva”, hasta la llamada gestación subrogada, que utiliza a la mujer, a menudo pobre, para hacer realidad el deseo de otros por la paternidad.

El problema de la vida desafía a una sociedad envejecida y temerosa. Y agregó: “La CEI está atenta desde hace décadas a la crisis demográfica, que está llegando a un punto muy grave: el nacimiento de niños, de hecho, es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo, como dijo el Papa Francisco.— Corriere della sera