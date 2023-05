Prevén afectación en la economía de Florida por una ley

MIAMI (El Universal).— “Sí, estoy viendo para dónde me voy con mi mujer y mis hijos, no quiero esperar a que me agarren o a mi mujer y nos saquen de Estados Unidos”, dice Rodrigo, originario de Sonora y trabajador del campo en el área de Naples, Florida, a 120 minutos al noroeste de Miami.

“Mis hijos son nacidos aquí, no tienen problema, pero todavía están morritos (pequeños) y si nos sacan nos los tendríamos que llevar a México y allá está muy fea la cosa”, narra en entrevista.

Como Rodrigo, hay decenas de miles de trabajadores indocumentados de distintas industrias y áreas comerciales quienes viven y laboran en Florida, donde el 10 de mayo el gobernador del estado Ron DeSantis firmó la ley HB1718, considerada la más antiinmigrante en la historia del país, la cual está prevista que entre en vigor el 1 de julio próximo.

“Yo llegué aquí hace un año con mi niña, soy mamá soltera, pero ya me acomodé; trabajo en una maquila, no molesto a nadie y apenas en marzo hice mi primera declaración de impuestos”, comenta Rosario, originaria de Honduras y quien vive en Homestead, Florida, a 40 minutos al sur de Miami.

“Aquí todos están diciendo que quienes no tengamos papeles nos vayamos a otro estado, pero yo no tengo dinero para moverme, no sé qué voy a hacer”, dice.

“El gobernador (DeSantis) nos quiere sacar, pero yo le pregunto: ‘¿quién va a venir a hacer nuestro trabajo?’, nadie, nadie va a venir gobernador, porque nadie más que nosotros lo hacemos y por poca paga”, dice un obrero de la construcción, originario de Michoacán.

Para los dueños y administradores de tierras y empresas también hay mucha preocupación, porque saben que la mano de obra calificada va a escasear y va a provocar pérdidas.

“La economía de por lo menos la mitad de Florida está basada en la agricultura y sabemos que la mayoría de nuestros empleados son indocumentados”, comenta Elvira Cepeda, propietaria de tierras en Homestead; “¿quién las va a cosechar cuando se hayan ido (los indocumentados)? A los güeros (estadounidenses) ya no les gusta trabajar en el campo desde hace décadas”.

De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, Florida actualmente tiene una población de más de 22 millones de habitantes. Según el Centro de Estudios Migratorios, de ellos, más de 800 mil son indocumentados y alrededor de 500 mil son mano de obra de diversas industrias o empleados de distintas áreas comerciales.

Economía en riesgo

La economía estatal está en riesgo por la nueva ley, de acuerdo con especialistas.

“Sin duda, esto va a causar un impacto muy negativo en la economía de Florida, un impacto que puede llevarnos a un retroceso de años y al incremento de la pobreza, mala alimentación, incremento de enfermedades, mala atención en todo”, señala sobre el tema Iván Jiménez, economista de Miami.

“Las consecuencias negativas (de esta ley) no tardarán mucho en comenzar a sentirse, pero lo más fuerte se sentirá dentro un año más o menos”, comenta Jiménez.

“El gobernador de Florida ha dicho que quiere postularse por el Partido Republicano. Lo que busca es parecerse al Donald Trump de 2016, quien con su retórica antiinmigrante descubrió una mina de votantes”, explica Juan Pablo Salas, analista político.

Esta nueva ley, entre otros detalles, en lo laboral obliga a los empleadores a utilizar el E-Verify donde se revisa el estatus legal del trabajador. También da autorización al Departamento de Oportunidades Económicas para pedir a empresas documentación personal.

A los abogados indocumentados con licencia para ejercer desde 2018 les será anulado el permiso.

“En el caso de los abogados que estén en esta situación, muchos tendrán que cambiarse a un estado donde puedan ejercer y ahí aplicar nuevamente para obtener su licencia”, comentael abogado Sergio García, quien fue el primero en titularse como indocumentado después de ganar una batalla legal en el estado de California.

En materia de salud exige a los hospitales y clínicas que entreguen información trimestral sobre el estatus legal que cada paciente declaró al ingresar. Esta información deberá reunirse y ser presentada anualmente a la oficina del gobernador y al Congreso estatal.

La nueva ley también prohíbe emitir documentos de identificación a quien no proporcione un seguro social vigente a su nombre o permiso legal de estancia. Tampoco se reconocerán las licencias de conducir o identificaciones personales emitidas por otros estados a personas indocumentadas.

Con la ley también se puede acusar de traficantes de personas a quienes viajen por tierra con indocumentados, procedentes de otros estados y entren a Florida. Si alguien les da protección o evita la detención de un inmigrante sin papeles será sancionado penalmente. Adicionalmente, el gobernador solicitó 12 mil millones de dólares para reubicar a indocumentados en otras ciudades. No será delito alquilar o dar espacio a parientes, amigos o conocidos que sean indocumentados.