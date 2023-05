Funcionaria deja su cargo ante una crisis migratoria

NUEVA YORK (EFE).— La responsable municipal de Vivienda Pública en Nueva York, Jessica Katz, presentó ayer su dimisión, en medio de una grave crisis que atraviesa la ciudad por la llegada de 70,000 inmigrantes que se añaden a los miles de sintecho que viven en la ciudad y a los que por ley el gobierno municipal debe dar cobijo.

La noticia de su dimisión comenzó a circular en varios medios hasta que la confirmó el propio alcalde Eric Adams: “Jessica trabajó a diario para garantizar que los neoyorquinos están en el centro de nuestras políticas de viviendas, sea un individuo sin techo, una familia viviendo en edificios públicos o un neoyorquino que lucha por quedarse en el barrio que quiere“, dijo Adams a modo de despedida.

Ella misma no ha confirmado las razones de su partida, pero en New York Times alude a discrepancias con el alcalde sobre las competencias de su puesto y el hecho de que Adams no la apoyara en su pretensión de hacer más flexibles los criterios por los que una familia podía ser merecedora de vales de ayuda de alquiler.

Su marcha se produce en un momento crítico: contando a los inmigrantes y a los vagabundos, la ciudad da alojamiento a 78,000 personas en varias partes de la ciudad.