Dina Boluarte arremete contra AMLO tras suspender relaciones comerciales con Perú

LIMA.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, respondió a las declaraciones de su homológo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien suspendió de manera parcial las relaciones comerciales con dicho país.

“Mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”, afirmó la mandataria peruana sobre López Obrador.

La reciente controversia se da después de que el Congreso de Perú declaró persona non grata a AMLO debido a sus criticas al gobierno de Dina Boluarte y su apoyo al expresidente Pedro Castillo, señalado por un intento fallido de golpe de Estado.

AMLO rompe relaciones comerciales con Perú

Este viernes 26 de mayo, el presidente López Obrador aseguró que su Gobierno “no quiere tener relaciones económicas ni comerciales con el Perú” debido a que Dina Boluarte sería una “usurpadora”.

“Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Sencillamente se queda en pausa”, afirmó desde Palacio Nacional durante su conferencia ‘mañanera’.

Además, el mandatario reiteró su negativa a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú tras la destitución de Pedro Castillo.

Presidente de México, López Obrador, entregará presidencia de Alianza del Pacífico a Chile. No quiere tratos con Dina Boluarte a quien llama usurpadora. Solo lamenta no visitar Machu Picchu ni al pueblo peruano que "es mucho pueblo para tan poco gobierno."pic.twitter.com/0bfnq60mnq — Comeñista (@verdeembeleso) May 26, 2023

“Se la entrego a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la Presidencia […] si Chile la entrega al Perú es su asunto, pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política democrática en el Perú”.

Sobre ser declarado persona non grata, dijo que “si no puedo ir al Perú, lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu”

“Y, desde luego, ver a ese pueblo tan bueno, extraordinario. Es mucho pueblo de Perú para tan poco Gobierno”, agregó.

Dina Boluarte arremete contra AMLO

Horas después de las declaraciones de López Obrador, la presidenta Dina Boluarte criticó la postura del mandatario y aseguró que tiene “mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”.

"Respecto a las palabras de López Obrador allá en México, un poco haciendo retórica de lo que él dice, mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano", afirmó Dina Boluarte.

Presidenta de Perú le responde a AMLO



Luego de que @lopezobrador_ declarara que el pueblo de Perú “es mucho para tan poco gobierno”, Dina Boluarte reviró: “mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano”. pic.twitter.com/7hWAaoxlFI — Político MX (@politicomx) May 26, 2023

Además de AMLO, Pablo Monroy, el embajador de México en Perú fue declarado persona non grata y expulsado del país por las declaraciones del mandatario mexicano a favor de Pedro Castillo.