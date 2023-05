Lilian Almada: la azafata que murió tras caer de un avión en pleno vuelo

ARGENTINA.- Una mañana de agosto de 1995, Lilian Almada, de 28 años, le dijo a su madre que no quería volar, porque no quería separarse de su pequeña hija de 3 meses, sin embargo, al final terminó acudiendo a su trabajo, sin imaginar que no volvería a su casa.

''Mamá, hoy no tengo ganas de viajar. No quiero dejar a la beba”, le había dicho Lilian Almada a su madre, horas antes de su muerte.

La madre de Lilian no quería que la joven siguiera en ese trabajo, tenía miedo porque la azafata ya les había contado que había problemas con una puerta del avión la cual cerraba mal. Además la bebé aun era muy pequeña, de hecho Lilian regresó a trabajar a finales de julio, para el día de la tragedia tenía 10 días reincorporada tras la licencia.

Pero ese 9 de agosto, Lilian se despidió de su bebé y se apuró para llegar a tiempo al aeropuerto de Pajas Blancas en Córdoba, Argentina y subir a un avión de Inter Austral, empresa donde laboraba.

El avión turbohélice CASA con el vuelo 2306 de Inter Austral tenía una ruta nacional, cruzaba las Sierras Grandes, en Córdoba, en ruta hacia Mendoza, Lilian Noemí Almada era la azafata que integraba la tripulación. Era un viaje de rutina.

Lilian Almada en su primer día de trabajo.

De acuerdo a los reportes, el vuelo de Lilian había despegado a las 17:45 pero solo 16 minutos después la puerta se abrió. La joven azafata estaba en el área de la cocina, preparando el café para repartir entre los 40 pasajeros.

Los pasajeros escucharon una explosión y la puerta trasera se abrió por completo. Lilian fue succionada hacia el vacío desde unos 3 mil metros de altura.

La madre de Lilian recuerda bien ese día. Estaba mirando una telenovela cuando, apenas unos minutos después de las 18, sonó el teléfono de su casa; era su hermana. "¿Lilian está trabajando? Dicen que cayó una azafata desde 3000 metros". Se le paró el corazón; sus pensamientos iban a mil.

Un pasajero contó que escuchó una explosión, se dio vuelta y alcanzó a ver las piernas de la azafata antes de caer al vacío. No la oyó gritar. Tampoco vio que luchara contra la succión. Luego la puerta quedó flameando, solo agarrada por los pernos de abajo. Como pudo, el pasajero se arrastró sujetándose por las patas de los asientos, y llegó a la cabina del piloto. Allí contó que la azafata se había volado.

Hallan el cuerpo de Lilian Almada

El cuerpo de Lilian fue encontrado dos días después de la caída. Se lo halló en medio de un operativo con helicópteros y equipos por tierra. Fue clave el testimonio de una mujer que comentó haber escuchado un ruido "muy fuerte"; el momento que mencionaba coincidía con el de la apertura de la puerta. Lilian estaba en la zona apuntada por la lugareña.

En ese mismo lugar se encuentra una placa color plata y en lugar de flores hay piedras de distintos colores y tamaños al pie de la cruz. Cruz en la Pampa de Achala, en Córdoba, en memoria de Lilian Almada.

Las investigaciones realizadas descubrieron graves fallas de seguridad en los aviones. La aerolínea dejó de operar en 1996. El juicio comenzó seis años después; durante todo ese tiempo la madre de la azafata luchó por mantener vivos el caso y la memoria de su hija.

Para el 2001 cinco directivos de Inter Austral, presuntos responsables del delito de "accidente aéreo culposo agravado por muerte", serían juzgados.

El banquillo de acusados estaba compuesto por Javier Losa de la Cruz, gerente técnico; Adolfo Luna, jefe de mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Córdoba; Ricardo Embón, gerente de planeamiento e ingeniería; Jorge Fernández, gerente de mantenimiento, y Alberto Muñoz, gerente de aseguramiento de la calidad.

Sin embargo, absolvieron de culpa y cargo a tres de los cinco ejecutivos de la exInter Austral y condenaron con prisión en suspenso a los dos de menor rango, al jefe y al gerente de Mantenimiento.