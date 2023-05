''Es peligroso intentar reescribir la Historia'': Donna Leon

MADRID (EFE).— Quien entierra el pasado condena su futuro, éste es el leitmotiv de “Cosecharás tempestades” (Seix Barral), la entrega 32 de la saga del comisario Brunetti, el personaje creado por la estadounidense Donna Leon, para quien “es peligroso intentar reescribir la Historia”, pese a que “mucha gente lo hace”.

Así lo afirmó Leon (Montclair, Nueva Jersey, 1942) ayer, antes de que firmara en la Feria del Libro de Madrid su nuevo libro, en la que aseguró a los lectores que Brunetti “está a salvo”, lo que afianza la continuidad de esta serie que la autora hace suceder en Venecia.

En esta ocasión, con la excusa de la aparición de un cadáver flotando en las oscuras aguas de la Ciudad de los Canales, Leon hace revisitar a su personaje los convulsos años 80 en Italia, ese país que tanto ama (ha vivido en Venecia más de 30 años) y cuya lengua domina como nativa.

Pero la autora cree que “es peligroso intentar reescribir la Historia”, algo que “mucha gente hace”. Eso sí, lo lamenta porque cuando se escribe sobre la Historia, no se escribe “sobre la verdad histórica”, sino la verdad que cree tener quien la narra.

Justo a eso es a lo que ha sometido a Brunetti, a reescribir ese pasado italiano del que no se “ha aprendido nada”, en un país donde no se publican estas novelas por propia decisión de su creadora (no quiere que los italianos se sientan ofendidos al ser una extranjera “quien les saca los colores”).

Lo afirma así porque el tiempo la ha llevado a ser “una pesimista respecto al mundo”, alguien que ha aprendido a mantenerse “callada”: “Hay ciertos temas sobre los cuales intento no hablar directamente, porque solo me lleva a problemas”.

Por eso, advierte, es “una suerte” tener a Brunetti, quien en “Cosecharás tempestades” reconoce hechos que a su creadora le preocupan, como el prejuicio que existe en Italia relacionado con los habitantes del Norte hacia los del Sur.

También respecto a Brunetti, Leon, imparable y vitalista, reflexiona que lo que siente al escribir sus historias no es “pasión”, una palabra que no le gusta, sino “entusiasmo”.

Eso sí, la autora confiesa que escribir no es lo que le produce esta sensación, sino la música, un amor al que cayó rendida cuando en la década de los 50 escuchó el “Mesías”, de Händel, pieza que “le llegó al alma”.

“Luego”, añade la autora, “unos 15 años más tarde escuché por primera vez mi primera ópera de Händel cantada bien y me trasladó a otro planeta. Y desde entonces él es mi hombre”.

“Durante los últimos treinta años he estado implicada trabajando con dos óperas, con dos formaciones musicales”, agrega.

Así que la autora da a conocer a sus lectores que de lo que “más orgullosa” se siente no es de su producción literaria, sino de haber sido parte de estos dos proyectos operísticos, “pese a no saber nada de música”.

“Soy una ignorante, bueno, pero la gente que toma cocaína no son científicos o químicos tampoco”, bromea la estadounidense tomando esta frase de Brunetti, ese personaje que le permite volcar su parte “graciosa”.

Con un teléfono celular de hace 30 años que usa solo para “emergencias”, Leon es una suerte de “rara avis” que decidió hace tres años abandonar su casa veneciana y trasladarse a una localidad suiza a tres horas de la Ciudad de los Canales, tras tener una visión en la que una horda de turistas le parecieron una manada de “bueyes” que iban hacia ella.

“Italia me confunde. Me mudé a este país de manera permanente en la década de los ochenta. Son casi, casi, cuarenta años que he estado viviendo allí y siguen estando los mismos políticos”, puntualiza.