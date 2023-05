Reiteran prohibición a estudiante de EE.UU. de llevar chalina con bandera de México

DENVER (AP).— Una juez federal estadounidense falló que un distrito escolar rural de Colorado puede prohibirle a una estudiante de secundaria usar una chalina con las banderas de México y Estados Unidos en su graduación este fin de semana después de que la estudiante demandó al distrito escolar.

La juez Nina Y. Wang escribió que llevar una chalina durante una ceremonia de graduación forma parte del discurso patrocinado por la escuela, no del discurso privado del estudiante.

Por tanto, “el distrito escolar está autorizado a restringir ese discurso como considere conveniente según el tipo de graduación que le gustaría celebrar”, agregó.

El fallo dado a conocer anteayer atañe a la solicitud de la estudiante de una orden judicial que le habría permitido llevar la chalina ayer para la graduación, porque el caso no se habría resuelto a tiempo. La juez consideró que la estudiante no demostró suficientemente sus posibilidades de ganar el caso, pero aún no se dicta sentencia definitiva.

Se trata de una nueva disputa en Estados Unidos sobre qué tipo de atuendo cultural se permite en las ceremonias de graduación.