Quién es el rey Carlos III: recuento de su biografía y sus escándalos (FOTOS)

MÉRIDA.- "El matrimonio, último requisito para Carlos. Sólo le queda esperar el trono". Ese fue el título de una de las notas publicadas en Diario de Yucatán el 25 de febrero de 1981, un día después de que anunciara su compromiso con Diana Spencer el entonces príncipe de Gales, duque de Cornualles y de Rothesay, conde de Chester y Carick, barón de Renfrex, lord de las Islas y Gran Steward de Escocia. Eso lo convertiría en "un perfecto rey de Inglaterra", dice la nota. En ese entonces tenía 32 años.

Sin embargo, pese a cumplir el requisito desde 1981 el trono tardó 42 años en llegar a la vida del heredero de la reina Isabel II. Y no será Diana de Gales la que se convertirá en reina. Será Camilla de Cornualles, la tercera en discordia en aquella relación y uno de los principales focos de escándalo en la vida del ahora rey Carlos III, quien será coronado el próximo 6 de mayo.

Y ella no es la única manzana de la discordia en torno a Carlos. El monarca llega al trono en medio de una vida familiar complicada. Además de una segunda esposa y una primera muerta de manera trágica, tiene un hermano incómodo y un hijo molesto, todos con aliados que no son tímidos a la hora de compartir los secretos familiares.

Rey Carlos III de Inglaterra: nombre completo y edad

Nacido el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham, Carlos Felipe Arturo Jorge de Windsor llega a su coronación con 74 años de edad. El hijo primogénito de la entonces princesa Isabel, y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, nació bajo el reinado de su abuelo, Jorge VI. Carlos tenía tres años de edad cuando vio coronarse a su madre como reina en 1953 en la Abadía de Westminster. Desde entonces acompaño la carrera monárquica de su madre, cuyo reinado duró 70 años.

La entonces princesa Isabel con su primogénito

Tuvo el título de duque de Cornualles, que se le otorga al heredero en primera línea del rey o reina. Además, en 1958 recibió, por parte de su madre, el título de príncipe de Gales, misma condecoración que se galardonó con su coronación televisada en 1970.

Coronación de la reina Isabel II

El rey Carlos recibió el título al momento de fallecer su madre el 8 de septiembre de 2022. Además de ello heredó todas las posesiones de la Casa Real Windsor y el título de rey, la monarquía del Reino Unido, además de ser el soberano de la Mancomunidad de naciones compuesta por 54 países independientes.

La coronación de Carlos como príncipe de Gales en la portada de Diario de Yucatán

¿Quién es Carlos III?

Desde joven los comentaristas especializados le reconocieron el mérito de una excelente educación. Tras sus estudios primarios en el colegio de Cheam (Berkshire, Oeste de Londres), la reina deseó, al parecer, enviar a su hijo primógenito al prestigioso plantel de Eaton. Pero su padre, el príncipe Felipe, prefirió los rigores del colegio donde se educó él mismo: el de Gordonstown (Escocia).

Estos años de internado fueron algo aliviados, en 1966, por una estadía de seis meses en un colegio de Melbourne (Australia), del que el príncipe Carlos afirma guardar un excelente recuerdo. De regreso a Gran Bretaña, cursó estudios de historia en la Universidad de Cambridge, que hicieron de él el primer heredero del trono que se graduó en una escuela superior.

El rey Carlos III, de joven

Como su padre, el príncipe de Gales ingresó luego en la Armada Real. Sus prolongadas estadías en mar le permitieron profundizar sus contactos con hombres que según él mismo reconoce, no habría tenido ocasión de conocer de otro modo. Cuando dejó la Armada, en diciembre de 1976, efectuó varios cursillos en la City de Londres, donde perfeccionó sus conocimientos del mundo de la industria, las finanzas y el comercio. "El príncipe es ahora un hombre de negocios consumado", publicó el Diario en aquella nota de 1981.

¿A qué se dedicaba el rey Carlos III?

Durante su vida se desempeñó principalmente como embajador real, representando a la reina por el mundo, especialmente en los países de la Mancomunidad británica. Ha sido un hombre de facetas múltiples: piloto de jets o helicópteros, jugador internacional de polo, paracaidista, violoncelista, comandante de buque de guerra, cazador u hombre de negocios.

El entonces príncipe de Gales mientras practicaba velerismo

Muy influido por el príncipe Felipe, Carlos decía de él: “Observé su prudencia y la aproveché. Me presentaba el pro y el contra de una situación, me decía lo que le parecía más oportuno y me dejaba luego decidir". Tomó el mismo sastre del duque de Edimburgo.

"Tiene, por otra parte, sus mismas manías en público: manos cruzadas a la espalda o una mano en el bolsillo de su chaqueta. Como aquél, se desenvuelve mucho mejor en el humor y la conversación que en la danza. Se le vio moverse torpemente al lado de bailarinas brasileñas o asiáticas, aunque según propia confesión, actuó más por deber que por gusto", publicó el Diario.

Carlos y la princesa Diana de Gales

Según la nota, hasta antes de su compromiso con Diana Spencer, de entonces 19 años, tuvo una "larga carrera de soltero más codiciado del mundo”, con "innumerables idilios". Él se consideraba a sí mismo un "romántico incurable".

La imagen con la que se anunció el compromiso del entonces príncipe Carlos y Diana Spencer.

Lady Diana Spencer y el entonces heredero a la corona, se conocieron en 1977, cuando la joven tenía apenas 16 años y el ahora monarca 29. Años después, en 1980, Diana fue invitada para reunirse con la Familia Real en Balmoral, la residencia escocesa de la familia, en donde fue recibida por la reina Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo, lo que llevaría a la propuesta de matrimonio en el castillo de Windsor.

Página de Diario de Yucatán del 25 de febrero de 1981

El matrimonio con Diana llegó el 29 de julio de 1981. "Gran pompa y regocijo popular en la boda de Carlos y Diana", tituló en su portada el Diario de Yucatán. "Lady Diana, auténtica princesa de cuento de hadas, y el príncipe Carlos, en uniforme de capitán de navío de la Real Marina británica, juraron quererse con eterno amor, al ser unidos en matrimonio por el arzobispo de Canterbury en la Catedral de San Pablo", narraba el primer párrafo de una de las notas publicadas sobre el hecho, al cual el Diario le dedicó varias páginas.

La boda de Carlos y Diana

Hijos del rey Carlos III y la princesa Diana: ¿quién es el heredero al trono?

El 21 junio de 1982, los príncipes Diana y Carlos se convirtieron en padres de William (Guillermo) y el 15 de septiembre de 1984, Harry (Enrique) llegó a la familia real. El heredero directo de Carlos III es su primogénito, William, quien ahora ostenta el cargo de príncipe de Gales.

Carlos con sus hijos Williman y Harry

La ruptura entre ellos fue muy mediática. La separación de ambos se anunció en 1992; sin embargo, desde 1987 ya había rumores de la relación no estaba bien. Diana afirmó que en su matrimonio había “tres personas”, señalando al amor de mucho tiempo de Carlos, Camila Parker-Bowles.

Edición del Diario de Yucatán del jueves 10 de diciembre de 1992 con el anuncio de la separación de los príncipes

¿Quién es Camila Parker-Bowles?

Camila, ahora la reina consorte, se casó con Carlos en 2005 y será coronada junto a su esposo en la Abadía de Westminster. Camilla Parker Bowles, de nombre secular Camilla Rosemary Shand, es la segunda esposa del rey Carlos III. Ella fue novia del monarca en la juventud, sin embargo, diversos caminos llevaron a ambos a casarse por primera vez, el rey con la ya mencionada Lady Di, y Camilla con Andrew Henry Parker Bowles, en 1973.

Ella se divorció en 1995. Luego de casi 30 años de noviazgo, en 2005 la reina Isabel II aceptó el segundo matrimonio de su hijo. Con su matrimonio, Camilla Parker-Bowles recibió el título de duquesa de Cornualles y ahora, con la asunción al trono de Carlos III, recibió el título de reina consorte.

La boda de Carlos y Camila en 2005

Enrique, el polémico hijo de Carlos III

Las mujeres en la vida de Carlos III no han sido el único escándalo del monarca. La relación con su hijo menor también lo ha sido. Cuando se casaron en 2018, Enrique y Meghan fueron celebrados como la nueva cara de la monarquía. Meghan, una actriz estadounidense birracial, aportó un toque del glamur de Hollywood a la familia real y muchos observadores tenían la esperanza de que ayudaría a los Windsor a conectar con personas más jóvenes en un país cada vez más multicultural.

Estas esperanzas rápidamente se vinieron abajo entre acusaciones de que funcionarios del palacio se mostraban insensibles a las batallas de salud mental de Meghan mientras se adaptaba a la vida real.

Enrique y Meghan

Enrique y Meghan se alejaron de sus labores en el frente como realeza hace tres años y se mudaron a California, desde donde han criticado reiteradamente a la Casa de Windsor. En una entrevista de 2021 con Oprah Winfrey, insinuaron que en el palacio había racismo, cuando afirmaron que un miembro no identificado de la familia real había preguntado sobre el color de la piel de su hijo antes de nacer.

En una serie de Netflix del año pasado, Enrique dijo que el episodio es un ejemplo del prejuicio inconsciente y que la familia real debe “aprender y crecer” para que pueda ser “parte de la solución en lugar de parte del problema”. Los reiterados ataques llevaron a meses de especulación sobre si la pareja sería invitada a la coronación. El palacio finalmente respondió a esa pregunta hace dos semanas, cuando anunció que Enrique asistiría pero que Meghan permanecería en California con sus dos hijos.

El príncipe Andrés, el hermano incómodo del rey

Y luego está el príncipe Andrés, el hermano de Carlos, quien se convirtió en una bomba de tiempo tóxica al interior de la familia real cuando el mundo se enteró sobre su amistad con Jeffrey Epstein, condenado por agresión sexual, y su pareja de mucho tiempo, Ghislaine Maxwell.

Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales en 2008, murió en una celda en una prisión en Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por una segunda serie de cargos. Maxwell fue condenada el año pasado por ayudar a conseguir jovencitas para Epstein y cumple una sentencia de 20 años en una prisión federal en Florida.

Leyenda

Andrés renunció a sus labores reales en 2019 después de una desastrosa entrevista con la BBC en la que intentó explicar su vínculo con Epstein y Maxwell. Fue despojado de sus títulos militares honorarios y apoyo económico mientras se preparaba para enfrentar una demanda civil presentada por una mujer que afirma que fue obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe siendo adolescente.

Andrés negó las acusaciones, pero el año pasado llegó a un acuerdo en la demanda antes de ir a juicio. Aunque los términos del acuerdo no se dieron a conocer, el periódico The Sun reportó que Carlos y la fallecida reina pagaron la mayor parte de un estimado de 7 millones de libras (8,7 millones de dólares) del acuerdo.

“Creo que era inevitable que cuando Carlos se convirtiera en rey, varias de las cosas personales regresarían a perseguirlo”, dijo Little. “Creo que en cuanto concierne al rey, simplemente tiene que encogerse de hombros y continuar con el trabajo que tiene entre manos”.