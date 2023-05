Â¿DÃ³nde se podrÃ¡ ver la coronaciÃ³n de Carlos III?

CIUDAD DE MÉXICO.— Mañana sábado 6 de mayo, Carlos III será coronado como rey del Reino Unido, evento histórico que llama la atención por su simbolismo.

La última vez que ocurrió una coronación de un monarca británico fue el 2 de junio de 1953, cuando Isabel II asumió el trono, al suceder a su padre, el rey Jorge VI.

Monarca británico número 40

Carlos III será el monarca británico número 40, y recibirá la corona en la Abadía de Westminster.

Noticias Relacionadas Los príncipes de Gales hacen un viaje en el metro previo a la coronación de Carlos III

La ceremonia está programado para las 11:00 de la mañana, horario de Inglaterra, es decir, 4:00 a.m. del centro de México), sin embargo, a partir de las 10:20 a.m., en el horario británico, 3:20 a.m. de México), el rey y su esposa, Camila, se dirigirán a la abadía en procesión.

Carlos III y Camila utilizarán el Carruaje de Estado para trasladarse al recinto de la coronación.

En la procesión participarán más de 6,000 elementos de las Fuerzas Armadas británicas; también participarán militares de 35 países de la Mancomunidad.

A la coronación asistirán dos mil invitados y tendrá una duración de una hora.

Aunque no hay cifras oficiales, el periódico The Times consultó a expertos en este tipo de eventos, quienes consideraron que la coronación podría tener un costo de unos 100 millones de libras esterlinas.

Transmisión del evento de coronación en vivo

Diversas cadenas de televisión transmitirán el evento en vivo, y las celebraciones por el acontecimiento se prolongarán hasta el 8 de mayo, por lo tanto, los tres días serán festivos para los británicos.

A través de su cuenta de la red social YouTube la cadena BBC transmitirá en vivo la ceremonia a partir de las 3:15 de la mañana del sábado 6 de mayo.

En su canal de YouTube, el periódico español El País, también ofrece la transmisión en vivo de la coronación del rey Carlos III y su esposa, Camila, a partir de las 3:00 a.m.