La OPS considera prudente aplazar el levantamiento por la emergencia sanitaria

GINEBRA (EFE).— El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, consideró ayer que sería conveniente que se mantuviera por un tiempo más la declaración de emergencia sanitaria de alcance internacional en relación al Covid-19, ya que de lo contrario la gente creería que el virus se ha ido definitivamente y que ya no hay peligro.

Los comentarios del doctor Barbosa, realizados en una rueda de prensa virtual con periodistas en Ginebra, coinciden con la reunión del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar si se mantiene esa declaración o no, emitida el 31 de enero de 2020 y que desde ese entonces se ha renovado cada tres meses.

La OPS es la organización especializada en salud pública para América y está formada por 35 países, todos los del continente que fue el más golpeado por la pandemia de Covid-19 y que tuvo la mayor mortalidad por el virus.

Barbosa dijo que la evaluación del Comité de Emergencia es muy importante porque debe considerar la situación actual y las tendencias, pero también los posibles cambios de comportamiento del virus en el futuro próximo.

“La cuestión es que si el virus sigue allí y puede surgir una variante en una semana, uno o seis meses, que pueda cambiar el modo de transmisión, mi punto de vista es que sería mejor mantener al Covid como una emergencia de salud pública internacional”, sostuvo.

Aclaró que ello no implicaría ningún prejuicio a los países, pero permitiría que éstos sigan vigilantes y dejaría claro que la gente debe ser vacunada. “Mi preocupación es que si la OMS dice que ya no es emergencia, algunas personas puedan pensar que el virus se ha ido para siempre y que ya no necesitan hacer nada”, comentó en una rueda de prensa con la Asociación de Corresponsales ante la ONU en Ginebra.

Barbosa insistió en que los grupos vulnerables deben recibir el refuerzo de la vacuna contra la covid-19.