Muertes aumentan 279% por fentanilo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La tasa de muertes por sobredosis de drogas relacionadas con el fentanilo en EE.UU. se ha disparado en los últimos cinco años, según mostraron nuevos datos federales.

La tasa de muertes por sobredosis de fentanilo aumentó 279% entre 2016 y 2021, de 5.7 por 100 mil habitantes a 21.6 por 100 mil, según el reporte. Sólo de 2019 a 2020, la tasa de muertes por fentanilo aumentó un 55% y un 24.1% de 2020 a 2021, según el informe publicado por el Sistema Nacional de Estadísticas Vitales del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, que analizó el certificado de defunción registros.

El Departamento de Justicia y el FBI anunciaron el martes que 300 personas fueron arrestadas luego de una operación de un año de seguimiento del tráfico de fentanilo y opioides en la dark web.

En 2021, entre todos los grupos de edad, el fentanilo fue la droga con las tasas de mortalidad por sobredosis más altas. Sin embargo, las tasas fueron más altas entre los grupos de 35 a 44 años con 43.5 por 100 mil habitantes y los de 25 a 34 años con 40.8 por 100 mil habitantes.

Merianne Spencer, coautora del informe e investigadora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), declaró a ABC News que “este informe presenta la tendencia en las muertes por sobredosis para los cinco opiáceos y drogas estimulantes más frecuentes involucradas en las muertes en Estados Unidos desde 2016 hasta 2021”.

Aunque la tasa de muertes por sobredosis relacionadas con otras drogas también tuvo aumentos, no alcanzaron los niveles del opioide, indica el medio. Las muertes relacionadas con la metanfetamina se cuadruplicaron de 2.1 por 100 mil en 2016 a 9.6 por 100 mil en 2021 y las muertes por cocaína se duplicaron con creces de 3.5 por 100 mil a 7.9 por 100 mil durante el mismo periodo. "Cuando se trata de una sobredosis, realmente el factor más importante son las personas que realmente luchan contra la adicción principalmente a las drogas callejeras, cuyo fentanilo se encuentra principalmente en términos de suministro de drogas callejeras en lugar de un medicamento recetado", dijo la doctora Allison Lin, especialista en adicciones, psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, que no participó en el informe, a ABC News. Las drogas que solían constituir la mayoría de las muertes por sobredosis (heroína y oxicodona) experimentaron disminuciones en sus tasas de muerte. Las tasas de muertes por sobredosis de heroína se redujeron en un 40.8 %, de 4.9 a 2.9 por 100 mil habitantes, y las tasas de sobredosis de oxicodona se redujeron en un 21%, de 1.9 a 1.5. "La gran mayoría de nuestra gente o pacientes con trastornos por uso de sustancias, incluso si no lo saben, están usando principalmente el suministro de drogas que es principalmente fentanilo", dijo Lin. "Entonces, las personas que usaban heroína anteriormente son las que también usan fentanilo ahora. Es sólo que el suministro de opioides y otras drogas en nuestras comunidades son principalmente insumos que son predominantemente fentanilo debido a todas sus características, como cuán económico es, qué fácil es cortar con otras sustancias, entre otros factores”. Los cárteles de la droga se han centrado específicamente en las reservas de nativos americanos, lo que lleva a un mayor uso de metanfetamina entre esta población que cualquier otro grupo, según Departamento de Justicia. Además, los estadounidenses de raza negra y los afroamericanos se han visto afectados de manera desproporcionada por el consumo de crack. En cuanto a la raza y el origen étnico, el fentanilo fue la droga número uno relacionada con las muertes por sobredosis en 2021, con tasas ajustadas por edad de 31.3 para los negros, 24.6 para los blancos, 33.1 para los indios americanos o nativos de Alaska, 14.1 para los hispanos y 2.3 para los asiáticos. Las regiones en las que las tasas de mortalidad por sobredosis de drogas relacionadas con el fentanilo fueron más altas fueron la Región 1 (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont) y la Región 3 (Delaware, Distrito de Columbia, Maryland, Pensilvania, Virginia y Virginia Occidental), en 32.2 y 32.0, respectivamente. Spencer y sus colegas analizaron el "texto literal", que consiste en información documentada por certificadores médicos, generalmente médicos forenses, que "describen las causas, la manera y las circunstancias que contribuyeron a la muerte", del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, datos de mortalidad por muertes que ocurren entre ciudadanos estadounidenses en EU.