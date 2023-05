Hombre recorre más de mil kilómetros para cometer fatal crimen contra su hermano

UTAH.- Jeffrey Roberts, residente de Long Beach, California manejó más de mil 100 kilómetros hasta Utah para asesinar a su hermano y su cuñada e incendiar su casa, tras lo cual fue abatido por policías locales.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses desconocen que motivo al hombre de 66 años a llevar a cabo los delitos en contra de su hermano con quien no mantenía comunicación desde hace tiempo.

La muerte de Jeffrey Roberts tras el mortal ataque su hermano Scott Roberts en North Ogden el pasado 27 de abril quedó grabado por una cámara de seguridad en la puerta de la casa.

Scott Roberts perdió la vida en un ataque armado efectuado por su propio hermano Jeffrey, quien también disparó en contra de su cuñada Jodi Roberts.

Según se ve en el vídeo de seguridad, Jeffrey toca el timbre dos veces antes de que su hermano abra la puerta y le dice que está ahí para ver a su madre, a lo que Scott le responde que ella vive en Missouri y no se encuentra en la casa.

Tras unos momentos, Jeffrey mete su mano en la chaqueta, entra a la casa y dispara varias veces en contra de su hermano, quien perdió la vida en el ataque.

Después de disparar varias rondas y matar a su hermano, se aleja de la puerta para recuperar una bolsa y una escopeta de su camioneta y procede a disparar contra su cuñada, quien sobrevivió el ataque.

Posteriormente incendió la propiedad con bengalas para carretera, según informó la policía; Jodi que tenía heridas de bala logró escapar de la casa antes de que las llamas la consumieran.

Poco después de la ola de disparos, vecinos de la pareja llamaron a la policía.

#Utah#Bodycam and #RingCamera video have been released from a fatal OIS in North Ogden last week involving a suspect.



- Jeffrey Roberts, 66, killed his estranged brother and also shot his sister-in-law before setting fire to their home in Utah. pic.twitter.com/Wnofvt93ly — Redy_Rok_Steady ???? (@Thatguy81221259) May 5, 2023