Estudiante ataca con gas pimienta a maestro por confiscarle el celular (VÍDEO)

ANTIOCH.- Una estudiante de Estados Unidos fue captada en vídeo al rociar con gas pimienta a su maestro cuando este le quitó el teléfono celular durante un examen.

El vídeo publicado el pasado 5 de mayo presuntamente por un miembro de la comunidad estudiantil donde ocurrió el hecho, se hizo viral en redes sociales y dio paso a un debate sobre cuanta autoridad tienen los maestros en algunas escuelas de EE.UU.

Asimismo, los internautas cuestionaron porque no intervinieron otros profesores o autoridades escolares y si es legal que la joven ingrese un gas pimienta a la escuela.

En la escuela preparatoria de Antioch, Tennessee una alumna roció con gas pimienta a su maestro después de que le confiscaran el teléfono celular por usarlo durante un examen.

De acuerdo con el usuario de Reddit @Lazy_Mouse3803, quien compartió el vídeo y dijo ser estudiante de la misma escuela, la joven estaba mandando mensajes de texto y buscando en Google las respuestas al examen cuando el maestro confiscó su teléfono.

En el vídeo se ve a la estudiante de color discutir con el maestro al punto que empieza a jalonearlo para arrebatarle el teléfono mientras sus compañeros se ríen de la situación.

El profesor sale del salón, seguido por la estudiante y la persona que grabó el vídeo se levanta de su asiento y los sigue al pasillo de la escuela, donde la joven lanzó gas pimienta a los ojos del maestro.

Después de la agresión de la estudiante, sus compañeros siguen riéndose del hecho y otros dos, al parecer, profesores llegan a la escena pero hacen poco por contener a la joven.

Tras rociar el gas pimienta, el maestro terminó de rodillas en el suelo cuando la joven intentó arrebatarle el teléfono sin éxito.

Finalmente el vídeo termina con la joven insistiendo en que le regresen el teléfono y el profesor a quien atacó se negó a devolvérselo.

Justified?

Student Pepper Sprays her High School Teacher because he confiscated her phone in Antioch, Tennessee... pic.twitter.com/QIcMty1Bqd — Fight Haven (@FightHaven) May 6, 2023