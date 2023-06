La Tierra, muy enferma

La Tierra ya sobrepasó siete de ocho límites de seguridad establecidos científicamente y se encuentra en una “zona de peligro”, no sólo para un planeta cada vez más caliente que está perdiendo sus zonas naturales, sino por el bienestar de sus habitantes, de acuerdo con un nuevo estudio científico.

El análisis revisa no sólo las barreras de protección para el ecosistema planetario, sino que por primera vez incluye mediciones de “justicia”, que básicamente consisten en evitar daños a países, grupos étnicos y géneros.

La investigación, realizada por el grupo científico “Earth Commission” y publicada ayer en la revista “Nature”, revisa el clima, la contaminación del aire, la contaminación del agua por fósforo y nitrógeno debido al uso excesivo de fertilizantes, las reservas de agua subterránea, el nivel del agua dulce superficial, el entorno ambiental sin construcciones y el hábitat natural en general y el que ha sido construido por el ser humano.

Sólo la contaminación del aire no se encuentra en un nivel peligroso en el ámbito mundial.

La contaminación del aire es peligrosa a escala local y regional, mientras que la climática supera los niveles nocivos para el ser humano en grupos, pero no llega a superar la pauta de seguridad para el planeta como sistema, de acuerdo con el estudio del grupo sueco.

Zonas problemáticas

El estudio encontró “epicentros” de zonas problemáticas en Europa del este, el sur de Asia, Medio Oriente, el sureste de Asia, partes de África y gran parte de Brasil, México, China y algunas regiones del oeste de Estados Unidos, en gran parte debido al cambio climático.

Alrededor de dos tercios de la Tierra no cumplen los criterios de seguridad del agua dulce, dijeron los científicos a modo de ejemplo.

“Estamos en una zona de peligro para la mayoría de los límites del sistema terrestre”, afirmó Kristie Ebi, coautora del estudio y profesora de Clima y Salud Pública de la Universidad de Washington.

Si la Tierra se sometiera a una revisión anual, similar al examen físico de una persona, “nuestro médico diría que la Tierra está realmente muy enferma ahora mismo y que lo está en términos de muchas áreas o sistemas diferentes, y que esta enfermedad también está afectando a las personas que viven en la Tierra”, declaró en una rueda de prensa Joyeeta Gupta, copresidenta de la Comisión de la Tierra y profesora de Medio Ambiente de la Universidad de Ámsterdam.

Dirección equivocada

No es un diagnóstico terminal. El planeta puede recuperarse si cambia, incluido el uso de carbón, petróleo y gas natural y la forma en que trata la tierra y el agua, dijeron los científicos.

Pero “nos estamos moviendo en la dirección equivocada en básicamente todos estos”, indicó el autor principal del estudio, Johan Rockstrom, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático en Alemania.

“Este es un artículo convincente y provocativo, científicamente sólido en metodología e importante para identificar las dimensiones en las que el planeta se acerca al borde de los límites que nos lanzarían a estados irreversibles”, opinó Indy Burke, decana de la Escuela de Medio Ambiente de Yale, en un correo electrónico. Ella no fue parte del estudio.

El equipo, de unos 40 científicos, creó límites cuantificables para cada categoría ambiental, tanto para lo que es seguro para el planeta como para el punto en el que se vuelve dañino para grupos de personas, lo que los investigadores denominaron “un problema de justicia”.

Rockstrom indicó que piensa en esos puntos como en establecer “una valla de seguridad” fuera de la cual los riesgos se vuelven más altos, pero no necesariamente fatales.

Rockstrom y otros científicos han intentado en el pasado este tipo de medición holística de los diversos ecosistemas entrelazados de la Tierra. La gran diferencia en este intento es que los científicos también observaron los niveles locales y regionales y agregaron el elemento de “justicia”.

La parte de la “justicia” incluye la equidad entre las generaciones jóvenes y las mayores, las diferentes naciones e incluso las diferentes especies.

Con frecuencia, se aplica a las condiciones que causan daños a las personas más que al planeta.

Un ejemplo de ello es el cambio climático.

El informe utiliza el mismo límite de 1.5 grados de calentamiento desde la época preindustrial que los líderes internacionales acordaron en el acuerdo climático de París de 2015.

Hasta ahora, el mundo se ha calentado alrededor de 1.1 grados, de modo que no ha cruzado esa valla de seguridad, dijeron Rockstrom y Joyeeta Gupta, pero eso no significa que las personas no estén siendo afectadas.

“Lo que estamos tratando de mostrar a través de nuestro artículo es que incluso a un grado centígrado se produce una gran cantidad de daños”, explicó Joyeeta Gupta, señalando a decenas de millones de personas expuestas a temperaturas extremadamente altas.— AP