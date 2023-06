Las caídas y tropiezos de Joe Biden: ¿Problemas de salud o descuidos?

WASHINGTON.- El presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca con 78 años de edad, el de mayor edad en llegar al cargo, por lo que su salud y capacidades para estar frente al gobierno han sido frecuentemente cuestionadas, especialmente tras sus múltiples caídas en eventos públicos.

Olvidos, caídas y confusiones en los actos públicos del presidente se han hecho virales además han alimentado los rumores sobre la salud de Biden, los cuales resurgen con su reciente traspié en un evento de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea.

El pasado 18 de junio de 2022, el presidente Biden cayó de una bicicleta durante una actividad deportiva en Delaware cuando él y su esposa celebraban el 45 aniversario de su boda.

Un año antes se tropezó tres veces al subir las escaleras del avión presidencial Air Force One. En el vídeo difundido en redes sociales primero se ve a Biden perder el equilibrio pero al estar agarrado de la baranda no llegó a caerse aunque si tuvo que apoyarse en el suelo con la otra mano.

Después vuelve a tropezar, hasta que en el tercer traspié termina cayendo de un lado.

También en el avión presidencial, Biden ahora en marzo de 2021 volvió a tropezar al subir las escaleras, en esta ocasión empapadas de agua debido a la lluvia. A mitad de la escalera el presidente pierde un paso, pero logra recuperarse rápidamente y completar el ascenso sin caerse.

En febrero de este año, nuevamente al subir al Air Force One el presidente Biden se tropezó en las escaleras después de su visita a Polonia.

En marzo de 2023 al dejar Selma, Alabama, donde participó en un evento por los derechos civiles, el presidente tuvo otro tropezón en las escaleras del avión presidencial.

El tropiezo más reciente ocurrió este jueves 1° de junio cuando el presidente Biden se cayó después de entregar diplomas a los graduados de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

President Joe Biden falls down after handing out diplomas to U.S. Air Force Academy graduates. This fall, is in addition to previous stumbles off his bicycle and on the way up the Air Force One stairs#256trendsUpdates pic.twitter.com/5jUrQSmdxE — 256 Trends (@256trends) June 1, 2023