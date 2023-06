Restos hallados serían del sumergible Titán, afirma experto a la BBC

Hoy se cumpliría el plazo previsto para que se agotara el oxígeno del sumergible Titán que desapareció mientras realizaba la inmersión hacia los restos del Titanic. La búsqueda y la mirada de millones de personas alrededor del mundo por la dramática historia y cada uno de los pormenores día con día ha causado revuelo en las redes sociales.

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) anunció en Twitter en la mañana de este jueves que uno de los robots no tripulados que está buscando la nave encontró un "área de fragmentos" en el lecho marino, cerca de los restos del Titanic.

Las autoridades anunciaron una rueda de prensa para las 15:00 hora local (19:00 GMT) en la que darán más detalles de este hallazgo.

Tras el anuncio, el experto en buceo David Mearns, según afirmó a la BBC y cuya información publica, que los escombros incluyen "un tren de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible", sin embargo, dicha información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

David Mearns, amigo de los pasajeros a bordo del Titán, afirmó que entre los restos hay "un bastidor de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible". Según Mearns, fue el presidente del Club de Exploradores (relacionado con la comunidad de submarinistas y rescatadores) quien proporcionó la nueva información en un chat de WhatsApp. "Este es un submarino muy poco convencional. Esa cubierta trasera es ese extremo puntiagudo de la misma, y el marco de aterrizaje es el pequeño marco" que se ve en el Titán, por lo que se confirmaría que es del sumergible, dijo Mearns también a Sky News.

"Hay un grupo de WhatsApp entre nosotros y el club de exploradores, al que nos hemos conectado todos en cuanto ha ocurrido esto, y nuestro presidente está directamente conectado con los barcos que están ahí fuera, y el mensaje que me están diciendo es 'si estás hablando de restos, era un marco de aterrizaje y la cubierta trasera del sumergible'".

La nave se sumergió el domingo por la mañana y su embarcación de apoyo perdió el contacto con ella en torno a una hora y 45 minutos juntos, según la Guardia Costera. Su pérdida se declaró a unos 700 kilómetros (435 millas) al sur de St. Johns, en Terranova, según el Centro Conjunto de Coordinación de Rescate en Halifax, Nueva Escocia.

El Titán salía desde un rompehielos contratado por OceanGate que antes había utilizado la Guardia Costera de Canadá. El barco lleva una docena de personas y el sumergible hasta el lugar del hundimiento en el Atlántico Norte, donde el Titán suele hacer varias inmersiones.

David Concannon, asesor de OceanGate, dijo el lunes a AP que el sumergible tenía oxígeno para 96 horas. Indicó que las autoridades trabajaron para llevar a cabo lo antes posible al lugar un vehículo operado a distancia que puede alcanzar una profundidad de 6 kilómetros (unas 3.7 millas).

ÚLTIMA HORA: Los escombros hallados en el océano son partes del submarino desaparecido que se dirigía al Titanic, según la BBC. Se trata del marco de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible. pic.twitter.com/n8vlBRIIdv — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 22, 2023

Avances en la búsqueda

El rescate avanza a contrarreloj, ya que el sumergible desaparecido el domingo tenía reservas de oxígeno para unas 96 horas y ya estaría sin éste.

Este miércoles por la noche llegó al lugar el primer vehículo submarino capaz de trabajar a la profundidad requerida, el Victor 6000.

Indicó que hay cinco barcos buscando el Titán en la superficie a los que se sumarán otros cinco en las próximas 24 horas.

Los vehículos submarinos no tripulados se reubicaron en lugares cerca de donde se detectaron los ruidos, aunque de momento no han hallado nada reseñable, explicó.

Para tener en cuenta:

Wendy Rush, esposa del director ejecutivo y fundador de OceanGate que está a bordo del sumergible, es tataranieta de una pareja que murió en el hundimiento del Titanic.

De acuerdo con los registros de The New York Times, Isidor Straus, uno de los copropietarios de las tiendas Macy's, y su esposa Ida viajaban en primera clase en la nave en el año 1912. Ida negó subir al bote y señaló que no dejaría a su marido, ambos fallecieron esa noche.

