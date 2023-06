¿Golpe de Estado en Rusia? Grupo Wagner, de Yevgueni Prigozhin, contra fuerzas de Putin

MOSCÚ.- El Grupo Wagner, una organización paramilitar del contratista Yevgueni Prigozhin, entró con sus fuerzas armadas a la ciudad de Rostov, tras declararse en rebeldía contra el Ministerio de Defensa de Rusia.

“Hemos cruzado la frontera estatal en todos los lugares. Los guardafronteras salían y abrazaban a nuestros combatientes. Ahora entramos a Rostov”, afirmó en un audio publicado en su canal de Telegram.

Con el estallido de la guerra con Ucrania, el grupo paramilitar brindó apoyo a las Fuerzas Armadas de Rusia, pero en los últimos meses su fundador Yevgueni Prigozhin ha hecho declaraciones en contra de los principales líderes del Ejército del Kremlin.

Prigozhin se ha pronunciado contra Segei Shoigú, ministro de Defensa ruso, y del máximo general de Rusia, Valery Gerasimov, por motivos como la falta de municiones e ineficiencia de sus tropas.

Grupo Wagner, de Yevgueni Prigozhin, entra a Rostov

La tarde de este viernes el paramilitar Grupo Wagner ingresó sin permiso a la ciudad rusa de Rostov tras un llamado de Yevgeny Prigozhin a emprender una rebelión armada para retirar del cargo a Serguéi Shoigú, ministro de Defensa.

“Las unidades del Ministerio de Defensa, o mejor dicho los reclutas que lanzaron a cortarnos el paso, se hicieron a un lado”, dijo sobre su entrada a la ciudad de Rostov.

Las acciones de Prigozhin se producen después de que denunció en una serie de vídeos y grabaciones de audio un presunto ataque con cohetes en contra de uno de sus campamentos en Ucrania, donde sus soldados pelean del lado de Rusia.

Las acciones de Prigozhin se producen después de que denunció en una serie de vídeos y grabaciones de audio un presunto ataque con cohetes en contra de uno de sus campamentos en Ucrania, donde sus soldados pelean del lado de Rusia.

“Hoy perpetraron un ataque con cohetes contra nuestros campamentos en la retaguardia, y han matado a una gran cantidad de nuestros camaradas”, afirmó sobre los aproximadamente 2 mil fallecimientos, según medios locales.

URGENTE: WAGNER ACABA DE TOMAR ROSTOV SIN RESISTENCIA ALGUNA.





"Esto no es un golpe militar, sino una marcha de la justicia”, declaró Prigozhin al ordenar la entrada de sus tropas privadas a la frontera rusa.

En redes sociales circulan vídeos de las fuerzas de Grupo Wagner en la ciudad rusa de Rostov, en lo que se presume podría ser el inicio de un avance a Moscú y de un golpe de Estado contra el gobierno de Vladimir Putin.

Wagner PMC tanks have surrounded the Defence Ministry building in Rostov-on-Don

This is huge: The Wagner Group is now storming the headquarters of the Russian Defense Ministry in Rostov, Russia, which means they are well on their way to Moscow. Not a great day to be Vladimir Putin or a Putin supporter today. A coup in real-time.

Those are not Russian National Guard troops. That looks like Wagner troops entering the SMD HQ.

The Wagner PMC Group has announced that they have Captured the Southern Military District Headquarters within the the City of Rostov-on-Don in the Rostov Region of Southwestern Russia.

Journalist Alina Lipp claims that the convoys in central Rostov belong to Wagner

De acuerdo con su comunicado, Prigozhin dijo que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa pero con las acciones de hoy, “nos han engañado traicioneramente”.

“Esta escoria será detenida”, declaró, e indicó que el ministro ruso Shoigu había acudido personalmente a la sede militar en Rostov para encabezar el ataque contra las tropas de Wagner, pero después huyó “cobardemente”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso negó que haya realizado tal ataque con cohetes.

Yevgeny Prigozhin denuncia ataque con cohetes a campamento de Grupo Wagner

El Comité Nacional Antiterrorismo, del Servicio Federal de Seguridad (FSB por sus siglas en ruso), informó que abrió una investigación penal contra el líder de la paramilitar por cargos de hacer llamados a una rebelión armada.

Mensaje con subtítulos en español del general ruso Surovikin, sosteniendo una ametralladora en la mano, llamando a los comandantes de Wagner a obedecer las órdenes de Putin y regresar a sus cuarteles "antes de que sea demasiado tarde".





¿Quién es Yevgueni Prigozhin?

Yevgueni Prigozhin tuvo sus inicios vendido hot dogs en la calle durante la entonces Unión Soviética, tras lo cual logró fundar varios restaurantes y servicios de catering hasta convertirse en accionista principal de la compañía más grande de tiendas de comestible de San Petesburgo.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, se convirtió en cliente frecuente de algunos de sus restaurantes, lo que permitió el acercamiento entre ambos por lo que el 2012, Prigozhin ganó la licitación para ser el principal proveedor de comida del Ejército ruso.

En 2014, con el estallido y desarrolló de la guerra del Dombás, Yevgueni Prigozhin decidió fundar Wagner, un grupo militar privado que tenía el objetivo de apoyar a las fuerzas de Putin y que ha ganado fama como una de las paramilitares más temidas del mundo, incluso más eficiente que las tropas rusas.

Inicialmente Grupo Wagner contaba con menos de dos mil soldados, pero con el apoyo e interés de Putin hoy en día cuenta con más de 50 mil elementos bien entrenados, y a quienes se les atribuyen algunos de los principales avances de la guerra de Rusia en Ucrania.