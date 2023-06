A un año del fallo de la Corte siguen la lucha activistas en Estados Unidos

SAN CARLOS, Misuri.— Ya pasó exactamente un año desde que la activista provida Bethany Bomberger se reunió frente al salón de baile de un hotel con otros activistas contra el aborto, llena de gratitud y optimismo cuando se conoció la noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos había revocado el fallo Roe Vs. Wade.

“Habrá vida antes de que Roe fuera revocado y vida después”, dijo al “New York Times” Bethany Bomberger este fin de semana, con lágrimas al recordar lo que describió como un momento en que “lo imposible se volvió posible”.

Ella y su esposo lideran una organización que se opone al aborto y que últimamente se ha ramificado para combatir la creciente aceptación de la identidad transgénero, lo que ella llamó “radicalismo de género”.

El fallo de la Corte del año pasado se anunció apenas unas horas antes de la inauguración oficial de la Conferencia de Mujeres Pro-Vida en Misuri.

Cuando se inauguró la conferencia de este año, la señora Bomberger subió al escenario en un modesto centro de convenciones suburbano en las afueras de San Luis y preguntó a los asistentes: “¿Quién está aquí conmigo para apoyarme?”.

“¡Nosotros los pro-vida, tenemos la vida de nuestro lado!”, agregó.

Llevaba un pequeño collar de oro que decía “mamá”, un regalo de su hijo.

El fallo del verano pasado en el juicio Dobbs Vs. Jackson Women’s Health Organization eliminó el “derecho” nacional al aborto y devolvió el problema a los estados. También alteró radicalmente el panorama del aborto en Estados Unidos, cerrando algunas clínicas, motivando que otras abrieran y estableciendo nuevas batallas por las píldoras abortivas, la atención del aborto espontáneo y la anticoncepción.

Los abortos legales disminuyeron más del 6% en los primeros seis meses después del fallo.

Para quienes pasaron años luchando a favor de las vidas inocentes y de poner fin a Roe Vs. Wade, ahora el 24 de junio marca “un gran día en la historia de nuestro país”, dijo Shawn Carney, presidente y director ejecutivo de 40 “Days for Life”.

La organización de Carney es copatrocinadora de un acto de aniversario de Dobbs en el Lincoln Memorial en Washington, donde una multitud se reunió ayer por la mañana para escuchar a Mike Pence y Alveda King, la sobrina de Martin Luther King Jr.

“El trabajo por la vida continúa en todo Estados Unidos”, dijo Pence, quien se comprometió a hacer del aborto una pieza central de su campaña para presidente.

Redi Degefa, que vive en Washington y trabaja como miembro del personal del Congreso, dijo que asistió a la manifestación para demostrar que las mujeres jóvenes están representadas en el movimiento contra el aborto.

Ella dijo que tenía dos años de haber terminado la universidad y era católica y llegó con un cartel que decía “Reza el rosario para terminar con el aborto”.

“Es tanto una celebración como un recordatorio de que tenemos que mantener esta energía, la energía que hemos tenido en los últimos 50 años, tenemos que duplicarla ahora y seguir adelante”, dijo. “Nunca será una victoria hasta que el aborto sea abolido en los 50 estados”.— New York Times

Junio ??se ha convertido rápidamente en el nuevo punto focal del calendario contra el aborto, un cambio del aniversario de cuando se decidió Roe, en enero de 1973. El Sr. Carney comparó el aniversario de Roe con la decisión Dred Scott de 1857, que los estadounidenses no celebran. , y el aniversario de Dobbs a Juneteenth, lo cual hacen. Él es uno de los que han sugerido trasladar a junio la Marcha por la Vida, el evento anual contra el aborto que se celebra cada enero en Washington.

Otros activistas están celebrando lo que llaman el “día de Dobbs” en los parlamentos estatales este fin de semana, incluso en Georgia y Wisconsin. Algunos están pidiendo a los conservadores sociales que cambien el nombre de junio como el "Mes de la vida", una celebración de la decisión que sirve como un golpe en el Mes del Orgullo.

En la sala de exposiciones este fin de semana en Missouri, las mesas exhibían calcomanías para parachoques, brazaletes de oración y montones brillantes de libros para colorear “Pro-Life Kids”. Monjas con hábitos se mezclaban con mujeres jóvenes con camisetas que decían "Ama salvajemente" y "La vida tiene un propósito". Una estación de selfies ostentaba un letrero de neón que decía "Pro-Woman Is Pro-Life".

Se invitó a los asistentes a "venir vestidos con su mejor atuendo de 1972 o 2022" a una fiesta de baile el sábado por la noche, una referencia al año anterior a la decisión de Roe y el año en que la corte se revirtió 50 años después.

“Me hace muy feliz saber que estoy bailando para celebrar el vuelco de Roe”, dijo el viernes Danielle Pitzer, directora de santidad de la vida humana en Focus on the Family. Había empacado un “vestido disco” con lentejuelas caleidoscópicas, completo con zapatos de plataforma y una diadema a juego.

Aunque muchas mujeres estadounidenses lamentaron la pérdida del derecho nacional al aborto, las mujeres conservadoras, y especialmente las mujeres jóvenes, impulsaron el movimiento contra el aborto y lo infundieron con la energía fresca de una nueva generación. Para ellos, este momento era para celebrar y reconocer los nuevos desafíos que se avecinaban.

La opinión pública estadounidense se ha movido hacia un mayor apoyo al derecho al aborto, lo que convierte el tema en una dolorosa responsabilidad política para los republicanos. El partido luchó por llegar a un consenso sobre las restricciones al aborto, y muchos candidatos presidenciales republicanos han evitado el tema hasta ahora. Al mismo tiempo, las mujeres no han dejado de abortar, incluso en estados con prohibiciones: en cambio, han recurrido a las píldoras abortivas o han viajado a otros estados.

“Hemos aprendido este año que todavía hay mucho trabajo por hacer”, dijo Angela Huguenin, directora de operaciones de And Then There Were None, una organización que tiene como objetivo persuadir a los trabajadores de las clínicas de aborto para que se unan al movimiento contra el aborto. . Ese esfuerzo ha sido recibido con más hostilidad por parte de muchos trabajadores de la clínica durante el último año, dijo. Docenas de clínicas han cerrado desde que se anuló Roe, y muchas han tenido que desarraigarse y mudarse a los estados vecinos.

Para los verdaderos creyentes en Missouri, muchos de los cuales trabajan o se ofrecen como voluntarios para organizaciones antiaborto, algunas de las consecuencias políticas se pueden atribuir a una falla de comunicación: si el público entendiera mejor los compromisos del movimiento con las madres y los bebés, vería las cosas de manera diferente.

Algunos en el movimiento se muestran escépticos de que Dobbs represente una victoria clara. Destiny Herndon-De La Rosa, fundadora del pequeño grupo antiaborto New Wave Feminists, estuvo en una conferencia organizada por National Right to Life el año pasado cuando la corte dictó su decisión. La habitación estalló en una euforia casi de pánico, dijo. Sus propios sentimientos estaban más mezclados.

“No resolvió nada ni hizo nada, simplemente creó el caos”, dijo. Algunas de las nuevas leyes estatales no incluían excepciones por violación o incesto y, dijo, desde entonces han surgido "historias de terror" en las que a las mujeres se les ha negado atención por complicaciones del embarazo.

“Los defensores de la vida pueden haber ganado la batalla, pero no van a ganar la guerra” a menos que escriban mejores leyes y aboguen por una red de seguridad social más integral, dijo. Los pasos en falso, agregó, “podrían conducir fácilmente a la codificación del derecho al aborto”.

En Missouri, la anfitriona de la conferencia, Abby Johnson, se dirigió a las mujeres desde el escenario el viernes por la tarde, sentadas en un sofá blanco junto a un panel de ex empleadas de clínicas de aborto. La Sra. Johnson fue directora de una clínica de Planned Parenthood y ahora es una destacada activista contra el aborto.

Advirtió a la multitud embelesada sobre el aumento del aborto con medicamentos y sobre la dedicación del movimiento por el derecho al aborto de "nunca dejar de matar bebés".

“Acabamos de tener esta gran victoria”, dijo. “Sigamos ganando”.