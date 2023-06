Grupo Wagner no pretendía un golpe de estado en Rusia, sostiene Yevgeny Prigozhin

MOSCÚ.- Yevgeny Prigozhin, líder del Grupo Wagner, aseguró que su rebelión armada en Rusia no tenía el objetivo de derrocar al “Gobierno elegido democráticamente” del presidente Vladimir Putin además, aseguró que sus fuerzas dieron la vuelta “para evitar un derramamiento de sangre”.

Estas son las primeras declaraciones de Prigozhin, hechas desde un paradero desconocido, tras la rebelión e ingreso de los soldados de Grupo Wagner a la ciudad de Rostov, en un intento de avance hacia Moscú.

Después de declararse en rebeldía contra el Ministerio de Defensa de Rusia y ordenar el ingreso de sus tropas a la ciudad de Rostov, el líder de Grupo Wagner aseguró que no pretendía derrocar a Putin, simplemente defender a la organización paramilitar y sus hombres.

El pasado viernes 23 de junio, Yevgueni Prigozhin denunció un presunto ataque con cohetes en contra de uno de sus campamentos en Ucrania, donde sus soldados pelean del lado de Rusia, por lo que avanzaron en contra del Kremlin en respuesta a la agresión.

“Lamentamos haber golpeado a la Fuerza Aérea, pero eso es porque estaban lanzando bombas […] Ni un solo militar murió en el suelo […] El propósito era evitar la destrucción de Wagner y llevar ante la justicia a quienes cometieron tantos errores en el curso de la operación militar especial”, dijo.

This is huge: The Wagner Group is now storming the headquarters of the Russian Defense Ministry in Rostov, Russia, which means they are well on their way to Moscow. Not a great day to be Vladimir Putin or a Putin supporter today. A coup in real-time. pic.twitter.com/2rwfpXrgux