Avión causa pánico al pasar cerca de la Casa Blanca: se estrelló en Virginia

WASHINGTON.- Un avión desató el pánico en Washington DC, después de volar cerca de la Casa Blanca y el Capitolio y provocar el despegue de aeronaves de combate, señaló NBC News.

El aparato, un Cessna Citarion, el nombre comercial que usa Cessna para su línea de aviones de negocios, despegó del aeropuerto municipal de Elizabethton, en Tennessee, y se dirigía al aeropuerto MacArthur de Long Island, en Nueva York.

Sin embargo, por alguna razón, dio la vuelta y sobrevoló Washington, incluyendo la zona de la zona de exclusión aérea y cerca de la Casa Blanca y el Capitolio, lo que desató la alerta del Departamento de Defensa y el despegue de aviones de combate.

Finalmente, el aparato se estrelló en el suroeste de Virginia.

Tres fallecidos

“The Associated Press” informó que el avión estaba registrado a nombre de Encore Motors de Melbourne Inc., que dirige el empresario John Rumpel, y que éste le dijo a “The New York Times” que su hija, su nieta de 2 años, su niñera y el piloto estaban en la aeronave.

Rumpel agregó que regresaban a su hogar en East Hampton, Nueva York, después de visitarlo en Carolina del Norte. También declaró que "nadie podría sobrevivir" dada la velocidad de descenso antes de estrellarse.

Aviones de combate F-16 de las Fuerzas Armadas de EE.UU. interceptaron el aparato que se estrelló en las proximidades de Washington DC, después de que el piloto no respondiera a los intentos de contacto.

El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, en inglés) informó en un comunicado que los F-16 emplearon bengalas para llamar la atención del piloto, sin que respondiera, hasta que su avión fue interceptado.

El despegue de los aviones de combate ocasionó lo que se conoce como un "boom sónico" o explosión aérea, al romperse la barrera del sonido.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8 | ATENCIÓN: Una cámara de seguridad en Washington DC capturó el momento en que se sintió el estallido sónico provocado por aviones de la fuerza aérea cuando trataban de interceptar a un Cessna 560 Citation V. pic.twitter.com/q7jHuy7FTL — Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) June 4, 2023

La explosión asustó a los residentes de la zona metropolitana de Washington, que reportaron en Twitter haber escuchado un gran estruendo alrededor de las 15:00 horas.

El avión, con capacidad para 12 pasajeros, se estrelló contra un terreno montañoso en una "zona escasamente poblada", dijeron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que investigan el incidente junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando el incidente. Se desconoce por el momento si hay víctimas.

El accidente ocurrió a más de 100 millas al suroeste de Washington. El espacio aéreo cerca de Washington ha estado muy restringido desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra el Pentágono y el World Trade Center de Nueva York.