Menor toma trágica decisión tras sufrir bullying; sus acosadores celebran su muerte

LILLE.- Lindsay, una niña de 13 años se quitó la vida tras sufrir bullying extremo por parte de sus compañeros de escuela, sin embargo, sus acosadores celebraron la muerte de la menor, según denunciaron sus padres.

El ministro de Educación de Francia, Pap Ndiay, calificó el suicidio y abuso que sufrió Lindsay como un “fracaso colectivo” del país.

Cuatro menores fueron señalados por el acoso a la niña de 13 años además un adulto fue arrestado por presuntamente enviar amenazas de muerte.

El pasado 12 de mayo, Lindsay de 13 años de edad se quitó la vida debido al acoso constante que sufría todos los días a manos de sus compañeros de clase.

La familia de la menor denunció que sufrió de burlas, humillación e incluso agresiones físicas además señalaron que la escuela tenía conocimiento de la situación pero ignoraron los reportes de Lindsay.

El abogado de los padres de la víctima dijo que existe una carta escrita por Lindsay que había sido entregada a la escuela, las autoridades escolares y a la policía pero fue ignorada, por lo que la familia procederá legalmente.

Los denunciantes también revelaron un formulario en el que Lindsay detalló el abuso que ella y sus amigos sufrían en su escuela y que entregó a la policía el día que presentaron la denuncia, tres meses y medio antes de su suicidio.

La familia presentó una nueva denuncia contra la dirección del colegio de Lille, su director, los policías a cargo de la anterior investigación e incluso contra Facebook por la negligencia e inacción en contra del acoso escolar que sufría Lindsay y que habría llevado a su muerte.

En el caso de Facebook, acusaron a la plataforma de permitir la difusión de los mensajes de los acosadores, mientras que el contenido de la carta de Lindsay ya llevó a la imputación de un adulto por ‘amenazas de muerte’.

En la carta de despedida que Lindsay dirigió a sus padres relatando el acoso y maltrato que sufría también alertó que una amiga suya corría peligro, que estaba preocupada por ella y no quería irse sin decirle a alguien lo que estaba viviendo.

A principios de junio comenzaron a circular vídeos de Lindsay siendo maltratada por sus compañeros.

#Maelys après #Lindsay #HarcelementScolaire

???????????? est victime de harcèlement, de non assistance à danger et de coups et blessures sur une mineure. Elle crie à l'aide sur les RS. Mais que font les Autorités publiques ??Force à toi ??????????????pic.twitter.com/A33oD07Nf9 pic.twitter.com/OL2pi9GFbJ — Valpareseaux (@valparesea59262) June 2, 2023