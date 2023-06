Supervivientes del choque de trenes en Nueva Delhi narran vivencias

NUEVA DELHI.— Cuerpos desmembrados, cientos de muertos y heridos, hierros retorcidos... Los supervivientes del peor accidente ferroviario de la historia reciente de la India comenzaron a relatar los momentos de angustia y terror que vivieron anteanoche.

“Era un baño de sangre, de cadáveres, de miembros…”, contó un superviviente, según el diario “El País”.

Por el momento, hay 288 personas fallecidas y otras 900 heridas (al menos 56 de ellas, en estado grave), según el recuento oficial, consecuencia del accidente múltiple que acabó involucrando a tres ferrocarriles.

Las labores de rescate continúan y se teme que el número de víctimas aumente.

A las siete de la tarde del viernes (hora local), el Coromandel Express, un tren de pasajeros que conecta Calcuta (la estación de Shalimar) con Chennai, chocó con un tren de mercancías que estaba estacionado cerca de Balasore, en el Estado de Odisha, en el este de la India. Como consecuencia, algunos convoyes se desplazaron a la vía contraria, por la que circulaba el Howrah Superfast Express, el cual viajaba a 120 kilómetros por hora cuando impactó con los vagones desplazados. Entre los dos trenes sumaban 3,400 pasajeros.

El accidente de Odisha es de los peores de la historia de la India. En número de fallecidos le superan los ocurridos en 1981, que dejó más de 800 muertos, y el de 1995, con 358.

La red pública del país asiático, con algo más de 68,000 kilómetros de vías, es utilizada diariamente por unos 9.6 millones de personas, según las estadísticas más recientes del Ministerio de Ferrocarriles, con datos de 2021.

Ese año, hubo 17,993 accidentes de trenes que causaron la muerte a 16,431 personas y herido a 1,850, según el último informe de la Oficina Nacional de Registro de Crímenes de la India (NCRB por sus siglas en inglés).

Más de una decena de vagones descarrilaron, quedaron desperdigados por las vías y sus alrededores, y sus hierros acabaron entremezclados. Multitud de pasajeros quedaron atrapados en el interior.

“Estaba durmiendo y justo me desperté cuando el tren descarriló. Entonces, unas 10 o 15 personas cayeron sobre mí. Me herí en la mano y en el cuello”, contó un viajero a la agencia AFP. “Cuando conseguí salir, me encontré una pierna aquí, una mano allá, personas con la cara desfigurada…”.

Al poco de conocerse la noticia del terrible accidente, familiares de los viajeros se trasladaron a la zona para tratar encontrar a sus allegados, bien en los hospitales, bien entre los cadáveres.

“Los gritos y lamentos eran descorazonadores”, narró un integrante de los servicios de rescate.

“Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo. O, al menos, a dar con su cuerpo”, clamaba un padre mientras rebuscaba entre los cuerpos apilados por los servicios de rescate cerca de la vía.

“Es muy doloroso. El gobierno no dejará una piedra sin mover para tratar de ayudar a los afectados y para investigar el suceso desde todos los ángulos”, declaró ayer el primer ministro, el nacionalista Narendra Modi, que visitó el lugar del accidente y a los heridos y a sus familiares.