Volcán Kilauea hace erupción en Hawái: Así fue el momento de la explosión (VÍDEO)

HONOLULU.- El volcán Kilauea hizo erupción en Hawái en la primera hora de la mañana hoy miércoles, con flujos de lava que actualmente se limitan al suelo del cráter circundante, según informó el Servicio Geológico de Estado Unidos (USGS).

Desde enero pasado el volcán Kilauea presentó mayor actividad, la cual se prolongó hasta marzo.

El Observatorio Volcánico de Hawái (HVO por sus siglas en inglés) detectó un resplandor en las imágenes de la cámara web de la cumbre del Kilauea a las 4:44 am hora local, lo que indica una nueva erupción.

"Las fases iniciales de las erupciones son dinámicas", dijo el USGS en un comunicado, "La actividad está confinada a Halemaumau (cráter) y los peligros serán reevaluados a medida que progrese la erupción".

El USGS agregó que es elevado el código de color de la aviación de Kilauea de naranja a rojo, mientras evalúa la erupción.

En redes sociales circula el vídeo de la erupción del volcán Kilauea, considerado uno de los volcanes más activos del mundo y ubicado en una zona cerrada del Parque Nacional de los Volcanes en la Isla Grande de Hawái.

