La SIP condenó la estigmatización de periodistas en Colombia y Argentina

MIAMI – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Argentina, Alberto Fernández, a frenar el discurso estigmatizante contra periodistas y medios de comunicación, recordando que la desaprobación desde el poder puede incentivar la violencia contra la prensa.



El presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, expresó que los líderes de cada país deben ser más responsables de sus actos y palabras. “Acabamos de experimentar en Colombia cómo el discurso sancionador se transformó en hechos de violencia. Creo que esto nos debe invitar a todos a una profunda reflexión”.



En el marco de marchas progubernamentales en Bogotá, Medellín y Barranquilla, cinco periodistas colombianos de RCN Radio, Blu Radio y Caracol Radio fueron agredidos por parte de los manifestantes. Desde el principio de su presidencia, Petro ha venido condenando a la prensa, y en días recientes lo reiteró luego de informaciones sobre dineros irregulares en su campaña electoral denunciados por un exembajador colombiano en Venezuela.



En su evaluación semestral de abril pasado sobre Colombia, la SIP expresó su preocupación por los mensajes estigmatizantes y reproches del presidente Petro en contra de medios y periodistas, a los que consideró “potenciales generadores de odio”.



El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijo: “No se trata de dar un cheque en blanco a los periodistas ni que se prohíba criticarlos, pero las autoridades deben evitar sus insultos, ya que se trata de apología de la violencia”.



Esta semana en Argentina, en vísperas de la celebración del Día del Periodista, el presidente Alberto Fernández justificó la descalificación en contra de la prensa. Dijo: “Se miente, se difama, se injuria, pero nosotros no reaccionamos, y confiamos en que la ciudadanía descubra quien es el difamador, el mentiroso, quien es el periodista corrupto que recibe plata para decir lo que dice”.



Los directivos de la SIP recordaron el reciente fallo de la Corte Constitucional de Costa Rica contra el presidente Rodrigo Chaves por atacar verbalmente a periodistas durante una conferencia de prensa en enero, a los que llamó “sicarios políticos”. La Corte de ese país señaló que "ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos”.



La estigmatización, señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, genera “un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos”.



La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.