Rompen el tabú de la depresión con una estatua en Ámsterdam

ÁMSTERDAM, Países Bajos.— Una estatua gigante, colorida de un niño encorvado, que se expone desde ayer en la Plaza de los Museos de esta ciudad, simboliza la lucha interior que libran hoy día muchos jóvenes contra la depresión.

Esta obra de arte llamada “La lucha silenciosa” es un proyecto de Power of Art House, una plataforma internacional de arte y activismo, con sede en Ámsterdam, cuyo objetivo es impulsar conversaciones sobre temas sociales y políticos, según se lee en la página www.power-of-art.nl/.

“La lucha silenciosa”, agrega la plataforma, quiere romper el tabú que rodea la depresión y el suicidio entre los jóvenes y comenzar una conversación.

El número de suicidios de jóvenes de hasta 30 años aumentó en los últimos años, advierte. Esto afecta principalmente a adultos jóvenes de entre 20 y 30 años.

“Existe un gran tabú sobre la depresión, aunque hablar de ella es muy importante para romper el aislamiento. Esta imagen pide atención a gritos”, dice la escultora Saskia Stolz, de Power of Art House.

Autora de “La lucha silenciosa”, Saskia explica que habló con 10 jóvenes que habían realizado uno o más intentos de suicidio en el pasado y le compartieron su historia sobre su depresión y cómo la afrontan ahora.

“Muchos de estos jóvenes indicaron que les resultaba difícil hablar sobre sus sentimientos de depresión con quienes los rodeaban, especialmente amigos, compañeros de clase y maestros. Si bien hablar de eso es tan importante, a menudo el entorno no se da cuenta en absoluto de que alguien no está bien mentalmente. El tabú sobre el tema ocasiona soledad e incomprensión. El bullying y la exclusión también fue un tema recurrente”, dice la escultora.— Power of Art House