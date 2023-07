Cierre temporal al paso que une a Rusia con Crimea

Un ataque antes del amanecer de ayer dañó un puente que comunica a Rusia con Crimea —una península ucraniana anexada por Moscú—, que es una ruta de suministro clave para las fuerzas del Kremlin en la guerra con Ucrania, lo que obligó al cierre temporal del tramo por segunda vez en menos de un año.

Una pareja murió y su hija resultó herida.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó aumentar la seguridad en el puente Kerch de 19 kilómetros, repitiendo un llamado que hizo en octubre de 2022 cuando el tramo resultó gravemente dañado por una explosión que Moscú también atribuyó a Kiev.

El líder ruso prometió además que “habrá una respuesta de Rusia, por supuesto”.

“Lo que sucedió es otro acto terrorista del régimen de Kiev”, dijo Putin en una reunión televisada con funcionarios. “Es un crimen que no tiene sentido desde el punto de vista militar, no tiene importancia porque el puente de Crimea no se ha utilizado con fines militares en mucho tiempo, y es brutal, porque civiles inocentes resultaron heridos y asesinados”.

Suspenden un acuerdo

Poco después de ese hecho, Rusia suspendió su participación en un acuerdo que permitía a Ucrania exportar cereales por mar a países en África, Medio Oriente y Asia, donde el hambre es una creciente amenaza y los altos precios de los alimentos han sumido a más gente en la pobreza.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció que la Iniciativa de Granos del Mar Negro quedaría suspendida hasta que se cumplan las demandas para la exportación de alimentos y fertilizantes rusos al resto del mundo.