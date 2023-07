Futbolista se priva de la vida tras viralizarse el vídeo donde patea a un árbitro en la cabeza

BUENOS AIRES.— Williams Alexander Tapón, de 24 años, se privó de la vida luego de que un fiscal le acusara de tentativa de homicidio por una violenta agresión contra un árbitro durante un partido el fin de semana pasado.

El joven de una liga amateur fue hallado sin vida en terrenos aledaños a la estación de un ferrocarril, a pocas cuadras de su residencia en un suburbio al sur de la capital argentina, informó el martes la policía bonaerense. El caso se investiga como presunto suicidio.

El nombre de Williams Alexander Tapón cobró una inesperada notoriedad el lunes al viralizarse en redes sociales un vídeo de la brutal agresión que le propinó al árbitro Cristian Ariel Paniagua durante un partido de fútbol entre La Cortada, donde jugaba el agresor, contra El Rejunte por un torneo amateur.

El jugador derribó al juez con una trompada y en el piso le pegó una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente. El árbitro fue trasladado de urgencia a un hospital del suburbio de Avellaneda.

Joven que agredió a árbitro, arrepentido

Tras la denuncia del agredido, la unidad fiscal de Avellaneda imputó a Tapón por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”, delito que tiene una pena de 10 a 15 años de cárcel, según la resolución judicial.

En su defensa, el joven insisitió en que el árbitro no fue justo y que a su equipo no le marcaba las faltas que le hacían, en tanto que sí les daba respectivas tarjetas de amonestación que hicieron que los ánimos se calentaran, siendo él capitán del equipo en ese momento.

Le pedí disculpas (...) Me nubló, tío, no fue queriendo. Cuando me rescaté (recuperé) fue corte (tipo): '¿Qué hice?'", declaró para un medio argentino Williams.

?? #AHORA uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (Crystal Generation) Se suicidó Williams Alexander Tapón, de 24 años ,el joven que le dio una patada en la cabeza a un árbitro en un partido de fútbol uD83CuDFA5 pic.twitter.com/8bHXm36fFG — INFOMEDIA uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Infomedia24hrs) July 18, 2023

Viuda de Williams Alexander Tapón confirma suicidio y últimos audios

La policía no confirmó la causa de muerte, pero la viuda de Tapón declaró que se había suicidado.

“En el audio que me manda despidiéndose me dijo: ‘Cuidá de nuestros hijos’ y ‘yo prefiero que sufran todos de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel’”, dijo Agustina al canal local Crónica. “Fueron las últimas palabras de él antes de hacer lo que hizo”.

Tapón era padre de dos pequeños de dos años y otro de siete meses.

Además de la condena penal a la que se exponía, las autoridades de seguridad deportiva analizaban prohibirle de por vida el ingreso a espectáculos deportivos.

El joven también le envió un audio a su hermana, a quien le pidió disculpas por la decisión que había tomado. El joven fue hallado sin vida con un disparo en la sien.

uD83DuDEA8 DESGARRADOR AUDIO DE WILLIAMS ALEXANDER TAPÓN



uD83DuDCCDHoras antes de quitarse la vida, el joven de 24 años envío un audio a su hermana pidiendo perdón por la decisión de suicidarse. ¡MUY TRISTE TODO! #URGENTE pic.twitter.com/bvZbfCR4E5 — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) July 18, 2023

La hermana acusó al árbitro de haberle solicitado dinero a su hermano para pagar una "deuda" y dejar las cosas en paz, por lo que pidió a las autoridades investigar a fondo el caso y darle una respectiva sanción al réferi por su responsabilidad, al colocar en la mira pública a Williams.

Habla Marisol, hermana de Williams Alexander Tapón...

- "Él se quiso disculpar públicamente...el árbitro tenía una deuda y no quería poner la denuncia y tenía que pagar algo y que le cobraba 300 lucas y quedaba todo ahí nomas... hermoso árbitro" pic.twitter.com/wXenj0RYQI — Doctor House (@Bobmacoy) July 18, 2023

