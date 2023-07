Reportan mortal atentado en conocido supermercado en Florida (VÍDEOS)

MIAMI.- Medios de Estados Unidos reportaron un tiroteo en un Walmart de Florida que dejó un saldo de una persona muerta y dos más heridas.

Hasta el momento, la policía ha detenido a un sospechoso y busca a un segundo tirador, según informaron medios locales.

A las 15:00 horas de la tarde de este miércoles, varias patrullas de policía y bomberos arribaron a Walmart del Florida City, en el condado de Miami-Dade tras recibir una llamada de emergencia por un tiroteo al interior de la tienda.

Medios locales indicaron que casi medio centenar de patrullas de policía y una docena de camiones de bomberos participaron en un operativo por el atentado, cuyas causas aún son desconocidas.

En imágenes difundidas por varios medios en la escena se ve a los oficiales escoltando a clientes fuera de la conocida tienda. Todas las personas al interior del supermercado fueron evacuadas durante el operativo.

Dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales cercanos. Una tercera se encontraba herida de gravedad por lo que fue transportada por vía aérea, pero falleció poco después.

“Escuche seis disparos. Todo el mundo echó a correr y este tipo se cayó donde hacen las uñas y le dispararon allí mismo en el pecho […] el otro tipo recibió un disparo en la pierna”, relató un testigo al canal WPLG.

