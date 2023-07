Saber qué quieren las nuevas audiencias, uno de los nuevos retos de los medios de comunicación

El periodismo, como producto, ha sufrido una transformación en los últimos años que ha obligado a las empresas de medios de comunicación a plantearse nuevos retos y buscar otras opciones para alcanzar los objetivos financieros que se requieren, pero no ha sido fácil.

Eduardo Tessler, consultor de empresas de comunicación a través de su empresa Midiamundo.com, impartió, en el marco de la SIP Connect 2023, que se realiza en Miami y que este miércoles será inaugurada de manera oficial, el taller “Digital Product Workshop”, donde medios de poco más de media docena de países reflexionaron sobre la necesidad de crear audiencias para generar más negocio.

Durante poco más de cuatro horas, Tessler compartió con los asistentes de Honduras, Nicaragua, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, República Dominicana y México, algunos casos prácticos de cómo las redacciones han debido adaptarse a las necesidades comunicativas de sus audiencias para incursionar de manera creativa –y con amplia data– a las diversas plataformas informativas que existen hoy día.

Tessler aseguró que a los medios de comunicación actuales les ha faltado invertir en el conocimiento de sus audiencias, saber qué quieren, cómo y por qué medio, de ahí que numerosos portales de noticias o medios pequeños desaparecieran ante la falta de ingresos.

“Las breaking news no pagan las cuentas. Es necesario hacer un trabajo de estrategia y saber a quiénes queremos llegar, quién nos está leyendo y cuáles son sus intereses. El ADN es lo más importante en un medio de comunicación, pues nos ayuda a generar suscriptores”, señaló.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, los distintos medios presentes hicieron énfasis en las estrategias actuales que se utilizan para generar audiencias, siendo la generación de valor, las Kpi's, la formación humana y la tecnología los factores clave para tal fin.

Uno de los casos de éxito analizados fue el del diario online deportivo de origen español “Relevo”, creado para llegar a un sector desatendido y que terminó convirtiéndose en una de las fuentes de ingreso más fuertes del grupo Vocento.

La razón por la cual consideran que ha sido un éxito es por los cinco puntos que resumen su confección diaria: Formación de gente, Líderes elegidos desde el principio por sus características para tomar las decisiones necesarias, Confección de notas creativas e historias, Uso de DATA y, sobre todo, el humor.

Tessler asegura que es precisamente la estrategia de escribir lo que la audiencia quiere lo que lo ha puesto en la mira y por ello aconseja seguir seis consejos para mantenerse vivo en el negocio:

1.- Nunca pensar que todo ya está descubierto. Numerosos medios de comunicación han mostrado formas diferentes de hacer las cosas y han tenido resultados.

2.- La importancia del “Team” (Equipo). Si no hay la colaboración del personal, la estrategia no funcionará.

3.- Entender a las audiencias, sin arrogancia de por medio. Si el reportero no sabe para quién escribe, o el editor no sabe quién lo lee, difícilmente tendrá buenos resultados.

4.- La experiencia del usuario. Si un usuario tiene problemas para acceder a la información, difícilmente volverá a buscar ese medio para informarse.

5.- Si una página no se actualiza, no tiene futuro.

6.- Amplio conocimiento del mercado. El que le tira a todo, difícilmente le dará a algo. Es necesario determinar a quiénes queremos llegar. porque son los que generan el negocio, e ir por ellos.

Tesler encabezó este taller en el marco del inicio de la reunión de medios de comunicación latinoamericanos y estadounidenses SIP Connect 2023, en el que se tratarán temas como la Inteligencia Artificial, las nuevas audiencias, los nuevos contenidos y la tecnología audiovisual.

En el evento, que oficialmente comenzará este miércoles en Miami, participarán editores y gerentes de medios de más de 20 países y personalidades destacadas del periodismo como Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae; Claudio Cabrera, gerente de Audiencias de The Athletic / The New York Times, y Guy Tasake, especialista en tecnología para medios de Editor & Publisher.

También estará presente el gerente de relaciones de Google con medios noticiosos de América Latina, Rodrigo Bonilla, quien compartirá los hallazgos y las guías del estudio Journalism AI, realizado en conjunto con el London School of Economics.

Este es el regreso a la actividad presencial de este foro que reúne a personalidades de Latinoamérica y Estados Unidos, ya que se dejó de realizar por la pandemia de Covid-19.

La SIP Connect 2023 concluirá el próximo viernes con una visita a las instalaciones de Telemundo, donde, entre otros temas, se analizarán el uso de la realidad aumentada y la realidad virtual, el monitoreo de audiencias en tiempo real y la migración de la TV a plataformas digitales.

ISABEL MONTERO ZALDÍVAR//AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA