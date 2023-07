La SIP comienza en Miami un evento crucial

MIAMI, Florida (Por Isabel Montero Zaldívar, enviada especial).— Cuando Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), inauguró la edición 2023 de la SIP Connect, todas las emociones que había acumulado en los últimos meses se desbordaron, cortaron su voz y lo obligaron, infructuosamente, a respirar profundo para evitar llorar, ante la mirada de más de 100 asistentes de 20 países que se dieron cita en Miami para escuchar lo último en Inteligencia Artificial, las nuevas audiencias, los nuevos contenidos y la tecnología audiovisual dentro del periodismo.

No es para menos. La inauguración de ayer miércoles no sólo marca el inicio del último evento que le tocará realizar como directivo de este organismo, luego de 31 años de servicio, sino que además ha sido el marco perfecto para recibir a Juan Lorenzo Hollman, director del diario “La Prensa”, y Miguel Mora Barberena, director del canal de televisión 100% Noticias y excandidato a la presidencia de Nicaragua, periodistas de amplia trayectoria en sus países y presos políticos del régimen de Daniel Ortega que, tras librar largas batallas, lograron su libertad al precio más alto: el exilio.

“Gracias por seguir trabajando por la democracia y la libertad de prensa, pese a las renuncias que han debido hacer para seguir en este camino”, comentó un emocionado Trotti, para luego presentar a Roberto Rock Lechón, director de La Silla Rota, como el nuevo presidente de la SIP en sustitución de Michael Greenspon, de “The New York Times” —el cargo será oficial en la asamblea anual que se realizará en noviembre en Ciudad de México—, y posteriormente anunciar la creación de un programa de financiamiento apoyado por Google News, que dotará de 20 mil dólares a 80 proyectos de medios centro y sudamericanos.

Fundamentos

En la primera intervención el argentino Daniel Hadad, CEO de Infobae, uno de los principales medios en español, llamó a los medios de comunicación a revolucionar el periodismo actual con el uso de la data, conminándolos a fundamentar sus estrategias en lo que quieren las audiencias, sin descuidar la calidad de los contenidos.

“Sin datos no se puede tomar decisiones”, sentenció tras invitar a los presentes a convertirse en “Data driver company”, es decir, empresas que toman decisiones con base en la certidumbre y eficiencia que les aportan los datos correctos.

En su oportunidad, el segundo orador de la tarde, Guy Tasaka, exdirector digital de Calkins Media y reconocido como Innovador del Año por la Asociación de Medios Locales de Miami, se centró en el periodismo local, el que describió como el más afectado por la pulverización de los ingresos publicitarios entre lo impreso y lo digital.

La diversificación y aparición de fuentes informativas en el internet fue el primer vistazo del cambio en la forma de informar, pero la pandemia lo concretó.

De pronto, mientras los medios luchaban por publicar contenido original, que es muy caro, en lo que trabajaban para generar ingresos por publicidad tradicional, aparecieron figuras que emitían desde sus casas “la misma información”, pero de manera auténtica.

Sin embargo, y contrario a lo que se cree, para el especialista son precisamente las plataformas digitales las que pueden hacer “ganar” al medio, si se usan los datos que nos pueden ofrecer.

“Las plataformas presentan cuatro rasgos particulares: tienen datos de primera mano sobre lo que quiere el usuario, pueden crear audiencias a partir de esos datos, pueden tener contenido sin costo y generado por los mismos usuarios y se puede monetizar todo. Para que funcione, los medios locales tienen que volver a las pequeñas comunidades leales, centrándose en los datos, que son el nuevo petróleo, y en la confianza, que es el nuevo oro. Hoy, ser curador es más valioso que ser creador original, pues el contenido está a un clic de distancia”, señaló.

Mario Cabrera, de “The Athletic”, producto de “The New York Times”, habló del éxito de dicha publicación, lo que acreditó al uso de Twitter, “porque es donde suceden las conversaciones sobre deportes en Estados Unidos” y a la premisa “la cuenta de la marca The Athletic no tiene más poder que las de los reporteros”.

Posterior a estas charlas se presentó una mesa de análisis sobre el contenido patrocinado de marca para obtener nuevos ingresos publicitarios, en la que intervinieron Juia Campbell, de Local Media Association; Martín Alfaro, exdirector de Desarrollo de Negocios de “Al Día”, diario hispano de Filadelfia, y Alejandro Lorenzo Edreida, CEO de Protecmedia, de España.

En ella se resaltó la diferencia entre publirreportaje y contenido patrocinado, destacando éste último como un medio poco explorado, pero que puede generar audiencias por su calidad, a diferencia del primero que es más un tema comercial.

También enfocados en la calidad periodística, pero desde el punto de vista de la generación de lectores y suscriptores, se realizó una mesa panel en la que intervinieron Wendy Metcalfe, de Hearst Connecticut Group; Miguel Franjul Bucarelly, del periódico dominicano “Listín Diario”, y Eduardo Tessler, de Midiamundo.

Los dos primeros plantearon la evolución que han tenido sus medios de comunicación con la generación de contenidos de calidad según las preferencias de sus usuarios y que les ha dado buenos resultados monetarios y, en el caso de Franjul Bucarelly, sin que su medio haya incursionado aún en el sistema de muro de pago.

En su intervención, Tessler hizo énfasis en que “si queremos recibir el pago de las audiencias, tenemos que ameritar”, y “trabajar en el periodismo como fondo y en la tecnología como herramienta permitirá posicionarnos en la era digital”.

Hoja de ruta

Tras un sesión de preguntas y respuestas tocó turno a Roberto Rock Lechón, quien presentó la hoja de ruta del sitio La Silla Rota, en la que destacó la creación de comunidad y la máxima “la audiencia es primero” como la fórmula para alcanzar el tercer lugar nacional en el ránking de medios digitales en México.

“¿A qué comunidad quieres atender? A esa quieras servir es la que debe estar en el centro de las decisiones de tu medio”, enfatizó.