Niño de 2 años muere en Nevada por ameba ''comecerebros''

ESTADOS UNIDOS.- Un niño de apenas 2 años, perdió la vida luego de pasar unas vacaciones con su familia en Nevada, Estados Unidos a causa de una ameba comecerebros que entró en su cuerpo cuando nadaba en una alberca.

La madre del bebé de nombre Woodrow Bundy, compartió el caso de su hijo en redes sociales y explicó lo que había ocurrido; la mujer le pedía a sus contactos que rezaran por el niño y su familia ante los difíciles momentos por los que estaban atravesando ya que el menor se encontraba en un estado muy grave de salud.

El niño falleció a causa de la infección, la cual creen que se infiltró en su cuerpo mientras jugaba en el agua en Ash Springs.

Asimismo detallaron que se dieron cuenta que algo andaba mal en el bebé después de que comenzó a experimentar síntomas parecidos a los de la gripe en cuanto volvieron de su viaje, por lo que fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos inicialmente pensaron que tenía meningitis.

Después de que hicieron algunos análisis se dieron cuenta de que tenía naegleria fowleri, infección mejor conocida como "ameba mortal devoradora de cerebros". Tras algunos días hospitalizado, Woodrow Bundy murió el 19 de julio.

“Nuestro precioso sobrino regresó a casa con nuestro padre en el cielo temprano esta mañana. Él solo tenía 2 años. Quizás tenía demasiada bondad en él para quedarse. Creo firmemente que volveremos a estar con él. Es muy amado por una familia muy grande”, escribió su familia en Facebook.

¿Qué es la ameba comecerebros?

La ameba come cerebros es un organismo unicelular que vive en aguas dulces tibias como las que se encuentran en lagos, ríos y aguas termales. Su nombre genera bastante miedo entre la población, pero es que sus síntomas invitan a ello. Puede causar una rara y poco común infección en el cerebro que recibe el nombre de meningoencefalitis amebiana primaria.

Lo habitual es que entre al cuerpo de las personas que se bañan en aguas infectadas a través de la nariz y que viaje hasta el cerebro donde destruye el tejido. De aquí proviene su nombre, de devorar o comerse el cerebro literalmente.

En algunas ocasiones se puede encontrar este organismo en piscinas si no están tratadas con cloro o están mal mantenidas. Dónde no hay ameba come cerebros es en el mar, ya que no vive en agua salada.