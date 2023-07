Príncipe Jorge de Inglaterra celebra su cumpleaños, con nueva foto oficial

LONDRES.- El príncipe Jorge de Gales, hijo mayor de Guillermo y Kate Middleton, celebra un cumpleaños más continuando la tradición de revelar fotos oficiales para marcar eventos importantes de la familia Real británica.

Mañana 22 de julio, el pequeño que ahora es el segundo en la línea al trono celebrará con sus papás y hermanos un cumpleaños más.

Esto sabemos del cumpleaños de Jorge de Gales hasta el momento.

¿Qué edad tiene el príncipe Jorge de Inglaterra?

Este sábado 22 de julio, el príncipe Jorge de Inglaterra cumple 10 años de edad y el Palacio de Kensington marcó la ocasión especial con un nuevo retrato oficial del heredero al trono.

En la foto el joven príncipe Jorge viste una camisa a cuadros con un pantalón color gris y zapatos cafés, mientras sonríe a la cámara y resalta por el parecido físico con su padre, el príncipe Guillermo.

Cumpleaños del hijo mayor de Kate Middleton y el príncipe Guillermo

Siguiendo la tradición de la Corona Británica la foto fue compartida por sus padres, los ahora príncipes de Gales, para marcar el cumpleaños de su primogénito y agradecer al público y los medios de comunicación por su apoyo y respeto a la privacidad de los más jóvenes de la familia.

En redes sociales, varios internautas mencionaron que el futuro rey se ve relajado y con una sonrisa similar a la de su abuela, la fallecida reina Isabel II en la foto tomada por la fotógrafa favorita de la familia, Millie Pilkington.

Hasta el momento, el príncipe y princesa de Gales no han revelado como marcarán la primera década de vida de su hijo mayor, el príncipe Jorge, pero los medios británicos indicaron que se podría tratar de una fiesta privada y familiar, a la que posiblemente sean invitados sus compañeros de escuela ya que coincide con la temporada vacacional.

Guillermo y Kate son muy discretos con la vida de sus hijos, incluyendo sus cumpleaños, pero el joven príncipe tiene cada vez más presencia en la agenda oficial de sus padres además se trata de una celebración especial por sus 10 años de vida, por lo que este año podrían dejar atrás un poco de la discreción que los caracteriza.

"Estamos empezando a verlo mucho más en público en estos días, pero todavía están muy interesados ????en mantenerlo como propiedad privada en lugar de propiedad pública. Sus padres han sido increíblemente prácticos y han seguido una educación muy similar a la que Kate habría tenido con sus hermanos", señaló de Mirror.

También se espera que Kate Middleton continue su tradición de hornear un pastel casero para celebrar el cumpleaños de sus hijos.

"Me encanta hacer el pastel. Se ha convertido en una especie de tradición que me quede despierta hasta medianoche con cantidades muy grandes de mezcla para pastel y glaseado. Hago demasiado, pero me encanta", dijo en 2019 durante una entrevista en A Berry Royal Christmas.