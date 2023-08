Reportan varios heridos tras atentado en hospital de Mississippi

COLUMBUS.- Un tiroteo tuvo lugar afuera del hospital Baptist Memorial en el estado de Mississippi en Estados Unidos con saldo de cuatro lesionados, de acuerdo con los informes preliminares de medios locales.

El atentado ocurrió alrededor de las 16:00 de la tarde de este lunes, hora local.

Informes de medios locales reportaron cuatro personas recibieron impactos de bala, ninguna de ellas parte del personal del hospital, pero ya reciben tratamiento médico. Su estado de salud actual y extensión de sus heridas se desconoce.

Fox Now indicó que el hospital fue cerrado por poco menos de una hora debido a las agresiones.

