Pánico en Florida. Vacacionistas captan a tiburón nadando en la orilla de la playa

NAVARRA.- Vacacionistas vivieron momentos de pánico después de ver a un tiburón nadar cerca de ellos en una playa de Florida, Estados Unidos.

Decenas de personas que visitaron la playa Navarra para celebrar el 4 de julio, día de la independencia de EE.UU., y disfrutaban del mar salieron rápidamente del agua al ver que un tiburón estaba cerca de ellos.

Bañistas salieron rápidamente del mar en la playa de Navarra al ver la aleta y cola de un tiburón nadando a pocos metros de ellos, suceso que fue grabado por los visitantes que estaban en la orilla.

“Salgan del agua, salgan”, se escucha gritar a algunas de las personas que estaban fuera del agua cuando el tiburón fue visto.

En redes sociales el momento al estilo de la película ‘Tiburón’ de Steven Spielberg rápidamente se hizo viral por lo inusual de la situación, ya que los tiburones no nadar a tan poca profundidad.

En otro vídeo viral del suceso se ve al tiburón dando varias vueltas cerca de la orilla, lo que causó temor entre los vacacionistas.

“Get out of the water!” Like a scene from “Jaws”. Shark swimming off a Florida beach sends ocean goers scrambling for safety. (Video: WEAR) pic.twitter.com/4iNlk85wt7 — Mike Sington (@MikeSington) July 4, 2023