El extraño vídeo de una mujer en crisis por pasajero imaginario en un avión

ESTADOS UNIDOS.- Un vuelo de American Airlines que tenía previsto partir desde el aeropuerto Dallas Fort Worth en Texas se vio afectado por un extraño incidente protagonizado por una pasajera.

En un vídeo captado por un usuario de TikTok (@texaskansasnnn), se puede apreciar a la mujer gritando y dirigiéndose a un individuo que, según ella, era imaginario.

El inusual episodio tuvo lugar en el aeropuerto Dallas Fort Worth (Texas), momentos previos al despegue. La mujer, en medio de un ataque de furia, se dirigió hacia alguien que solo ella podía ver, generando desconcierto y preocupación entre los pasajeros.

En el vídeo se puede observar que la pasajera atraviesa por una fuerte crisis nerviosa; la mujer, que caminaba por el pasillo, le exigía a la tripulación que le permitieran bajarse del avión, alegando que el hombre inexistente representaba una amenaza para ella y la seguridad de los demás pasajeros.

“Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por la que me estoy jodiendo, y todos pueden creerlo o no pueden creerlo”, comenzó. Y agregó: “Ese hijo de p... de atrás no es real... Y puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no”.

De acuerdo a lo que se puede ver en el clip, el incidente causó desconcierto entre los pasajeros y, además, retrasó el vuelo por al menos tres horas.

Si bien la situación generó gran controversia entre los pasajeros y la tripulación de la aerolínea, la mujer no fue arrestada. Las autoridades están investigando el suceso para determinar las razones detrás de su perturbador comportamiento.

La cámara también gira hacia la parte trasera donde, según sus afirmaciones, se encontraba el pasajero “imaginario”, pero no se alcanza a ver a lo que se refería.

El clip generó reacciones de todo tipo y los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones en la sección de comentarios. “Yo le creo. Todo es una locura en este momento”, “Me encanta cómo todo el avión gira la cabeza como si fuera una señal”, “Ella me está asustando”, “Ella absolutamente podría tener 100 % razón y él es un fantasma o lo que sea” y “¡Quiero ver al tipo falso!” son algunos de los mensajes.