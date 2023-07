Se iría de Nicaragua si se lo ordena el Papa

NICARAGUA.— El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, sostuvo que monseñor Rolando Álvarez “no se iría de Nicaragua por ningún motivo, a menos que el Papa se lo mandara”.

Anteayer miércoles se conoció que habían fracasado las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la Iglesia católica en el país para la liberación y deportación de monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa, condenado el 10 de febrero pasado a 26 años de prisión por supuesta “traición a la patria”.

Según el diario “Confidencial”, mencionado en una nota de “Aci Prensa”, el obispo de Matagalpa “no aceptó los términos impuestos para su destierro”.

Monseñor Báez, exiliado en Miami, Estados Unidos, desde abril de 2019 a causa de la persecución de la dictadura, publicó un comunicado anteayer explicando las razones del obispo Álvarez.

En el texto cuenta que, en agosto de 2022, conversó por teléfono con monseñor Álvarez cuando aún estaba secuestrado por el régimen en la ciudad de Matagalpa.

“En aquella ocasión me dijo que no se iría de Nicaragua por ningún motivo, a menos que el Papa se lo mandara. Añadió que era una decisión en conciencia ante Dios”, aseguró el Prelado en su mensaje publicado en Twitter.

“Así que no hay nada que negociar. Conozco a Rolando y nunca negociará una decisión de conciencia que ha tomado y que yo comprendo plenamente. En 2019 yo habría hecho lo mismo que él. Yo nunca me hubiera ido desterrado de mi país. Si salí fue en obediencia al Papa que me lo mandó”, añadió.

Dolorosa decisión

Monseñor Báez explicó que comprendía y apoyaba “la dolorosa decisión” tomada por su hermano obispo, quien “como ciudadano inocente tiene derecho a estar en su país”.

Además, el obispo auxiliar de Managua considera que “un obispo pastor no se va lejos de su pueblo porque una dictadura se lo impone”.

“Yo hubiera actuado igual, aun pagando un precio de dolor”, subrayó.

El prelado anticipó que seguirá “denunciando el crimen que comete la dictadura sandinista” contra el obispo Rolando Álvarez. “Seguiré exigiendo su liberación y orando por él cada día para que sea fuerte y tenga esperanza”.

“Le pido a la Iglesia denunciar esta injusticia y seguir orando por él”, exhortó.

La información sobre la excarcelación de monseñor Álvarez se había difundido desde el martes pasado, con publicaciones del político nicaragüense deportado Félix Maradiaga y de la también defensora de derechos humanos Bianca Jagger, así como de medios locales e internacionales.

Agencias noticiosas indicaron que monseñor Álvarez había sido llevado a la sede de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en Managua, mientras se realizaban “negociaciones” respecto a su “futuro”.

No obstante, el arzobispo de Managua y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Cardenal Leopoldo Brenes, negó anteayer que el obispo hubiera sido excarcelado y calificó la noticia de “especulación”.