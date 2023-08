Muere trágicamente influencer vegana por hacer dieta extrema; solo comía frutas exóticas

Zhanna Samsonova, influencer vegana de origen ruso, murió luego de hacer una dieta extrema a base de frutas exóticas. Su fallecimiento fue en Malasia por inanición y agotamiento.

También conocida como Zhanna D'Art, quien se dedicaba a compartir su vida sana y recetas crudiveganas, tenía 39 años de edad y fue su madre quien dio a conocer la noticia de su muerte. Esto es lo que se sabe.

Muere trágicamente influencer vegana por hacer dieta extrema

Zhanna vivió durante los últimos 5 años en el sureste asiático, donde comenzó una dieta de frutas exóticas que complementaba con brotes de semillas de girasol y jugos, algo que la influencer consideraba una forma de transformación física y mental diaria.

La influencer tenía 10 años siguiendo una régimen de alimentación crudivegano y en algunos períodos, respetaba el “ayuno seco”, en el que no comía ni bebía nada durante días, tan es así que llevaba seis años sin tomar agua.

“Veo cómo mi cuerpo y mi mente se transforman todos los días, amo mi nuevo yo y nunca voy a volver a los hábitos que solía usar” comentaba en redes

Según la información que dio su madre al periódico ruso Vechernyaya Kazan, Zhanna Samsonova murió de una infección similar al cólera, agravada por su alimentación extremadamente restrictiva.

De acuerdo con Daily Mail, Vera no aprobaba la dieta extrema de la influencer e intentó convencerla de que introdujera hábitos alimentarios más equilibrados, pero ella siempre se negó. La influencer aparecía cada vez más delgada en los vídeos y fotos que publicaba; incluso, una amiga que conoció en Tailandia reveló a otro periódico ruso que: “Daba miedo mirarla. Sus manos eran como las de mi hermana de 12 años, delgadas”.

Samsonova afirmaba que sus diez años viviendo de vegetales crudos le habían permitido gozar de “una salud perfecta” y “no padecer nunca el típico resfriado estacional”, según Daily Mail.

Sin embargo, en 2021, Samsonova viajó a su Rusia natal por primera vez en nueve años, e inmediatamente se contagió de coronavirus. Aseguró que se recuperó de la enfermedad gracias al “ayuno seco”.

“Empecé a curarme con ayuno seco, ya que durante mucho tiempo he estado practicando este método, ya que puedo curar todas las dolencias. La enfermedad empezó a remitir poco a poco y cada día me encontraba mejor. El momento más crítico ha quedado atrás, he superado esta enfermedad a pesar de mi tratamiento poco convencional que muchos condenan”, explicó en una de sus publicaciones en Instagram.