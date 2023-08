Crucero más grande del mundo, el 'nuevo Titanic', zarpará pronto: ¿cómo es?

Crucero más grande del mundo es el nuevo Titanic: Icon of the Seas.

Pronto surcará las aguas del már con pasajeros el crucero más grande del mundo, cuyo tamaño quintuplica al Titanic; aquí te decimos cómo es esta embarcación que también llegará a la península de Yucatán, lo que ofrece y otros datos que debes saber.

Y es que la empresa Royal Caribbean International, línea de cruceros Noruega, ya ostenta el honor de tener el crucero más grande del mundo con el Wonder of The Seas que tiene 362 metros de eslora y 18 cubiertas por explorar; sin embargo, la empresa muy pronto superará su propio récord, pues ahora cuentan con otra embarcación aún mayor que está en las últimas pruebas y zarpará muy pronto.

¿Cuál es el crucero más grande del mundo?

Se trata de un astillero finlandés, el Icon of the Seas, que será el crucero más grande del mundo, con 365 metros de eslora, 19 pisos de altura y 250,800 toneladas de peso, el cual ya ha hecho su primera incursión en aguas abiertas para comprobar que todo funciona bien, antes de embarcar pasajeros.

Para tener dimensión de esta maravilla de la ingeniería, también propiedad de Royal Caribbean International, supera cinco veces el tamaño del icónico Titanic y con ello la empresa se consolida como líder del sector, pues además es la número uno en ingresos y volumen de pasajeros.

¿Cuándo zarpará el Icon of the Seas, el barco más grande de mundo?

El Icon of the Seas, barco más grande de mundo, zarpará las aguas del Caribe en febrero de 2024, y tendrá capacidad para 5,610 pasajeros y 2,350 tripulantes.

Crucero más grande del mundo es el nuevo Titanic: Icon of the Seas

En un comunicado, la empresa ha dicho que en ya “comprobaron los motores principales, el casco, los sistemas de frenos, la dirección, el ruido y los niveles de vibración”; aunque han dicho que a finales de este año 2023 harán otras pruebas.

¿Cómo es el crucero más grande del mundo Icon of the Seas?

Construido en los astilleros Meyer Turku, el Icon of the Seas tendrá el mayor parque acuático en el mar; seis toboganes enormes, pero los pasajeros que deseen una experiencia más tranquila podrán relajarse en las siete piscinas y nueve bañeras de hidromasaje.

¿Cuánto cuesta un pasaje en el crucero más grande del mundo?

La tarifa para viajar en el barco más grande del mundo es 34,476 hasta los 85,649 pesos mexicanos por persona, durante siete noches; el precio final del pasaje dependerá de la fecha que elijas y el tipo de habitación, si tiene vista al exterior, en el balcón o una suite.

El crucero más grande del mundo tiene 365 metros de eslora y 19 pisos de altura

La empresa informó que ya rompieron récord de ventas anticipadas, en cuyo itinerario contemplan siete noches por el Caribe Oriental y Occidental desde Miami, durante todo el año.

El viaje incluye una visita a Perfect Day at CocoCay, la galardonada isla privada de Royal Caribbean, así como a su nueva ampliación, Hideaway Beach.

El 'nuevo Titanic' llegará a la península de Yucatán

En fecha reciente se dio a conocer que dentro de su itinerario, el crucero más grande del mundo ofrece, como parte del recorrido, la visita a la Costa Maya (parte de la península de Yucatán y el Caribe mexciano), zona integrada por Chetumal, Bacalar y Mahahual.

¿Quién es más grande el Titanic o un crucero?

Un crucero actual es más grande que el Titanic, que definitivamente ya ha quedado superado en tamaño desde hace tiempo.

¿Cuál es el crucero más grande del mundo 2023?

Como se mencionó, en la actualidad el más grande del mundo es el Wonder of The Seas; pero pronto será destronado por el Icon of the Seas, ambos de la misma compañía, Royal Caribbean International, empresa noruega con sede en EE. UU.