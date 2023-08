Declaran estado de catástrofe por incendios en Hawái: hay decenas de muertos

HONOLULU.- Los incendios en Hawái han dejado un saldo de al menos 26 personas muertas, miles desalojados y decenas de edificios y viviendas han sido afectados e incluso destruidos.

El gobierno del condado de Maui confirmó que se han hallado 36 personas sin vida en Lahaina debido al fuego, que al momento de emitir el comunicado la noche del miércoles aún estaba activo.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró el estado de catástrofe natural para Hawái la mañana de este jueves, lo que permitirá liberar “fondos federales a disposición de los afectados en el condado de Maui”, aseguró la Casa Blanca en su comunicado.

Declaran estado de catástrofe en Hawái

Hawái ha sido azotada por una serie de incendios forestales, siendo la popular ciudad de Lahaina en la isla de Maui, donde se han registrado 36 muertes y más de 35 mil personas fueron desalojadas por las autoridades así como cientos de edificios y viviendas destruidos.

De acuerdo con las autoridades hawaianas, los incendios han arrasado más de 800 hectáreas de terreno.

"Gran parte de Lahaina en Maui quedó destruida y cientos de familias locales fueron desplazadas", indicó el gobernador, Josh Green.

???? | ÚLTIMA HORA: Confirman la muerte de al menos 53 personas en los incendios de Hawái. pic.twitter.com/Nmv4wOoBrH — UHN Plus (@UHN_Plus) August 10, 2023

For those of you unaware of how impactful the wildfire was, this picture doesn’t even do half the justice. Please continue to keep Maui and Hawai‘i in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/oCDv4WGE0t — keola (@keolv) August 10, 2023

Según los informes, los incendios destruyeron partes de Kula, zona residencial al interior de Upcountry, y Kihei, en el sur de Maui, y arrasaron Lahaina en la costa oeste además hay siniestros activos en la isla de Hawái.

La vicegobernadora de Hawái, Sylvia Luke, describió la situación como “dramática” e informó que la red hospitalaria de la isla “está saturada” con pacientes con quemaduras y personas que inhalaron humo.

Utter devastation left by the wildfires in Maui, Hawaï. It is far from hyperbole to say that Lahaina has been wiped off the map.



Credit: Vince Carter pic.twitter.com/dlwxTNY51R — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 9, 2023

El fuego ha sido tan intenso que incluso se reportó que algunas personas saltaron al agua “para evitar el fuego”, informó el mayor general del Ejército Kenneth Hara a Hawaii News Now. Según los informes, 14 personas fueron rescatadas del mar por la Guardia Costera.

"Fue terrible. Tengo la certeza de que hay gente que no pudo escapar”, relató Claire Ken, una residente de Lahaina a la cadena CNN.

USA????

Visual of flying over the Hawai island of Maui, where the fire burned the western part of the island and is now spreading to the east https://t.co/7IesiGqFmG pic.twitter.com/i2puZg6nDg — Izlamic Terrorist (@raviagrawal3) August 10, 2023

Las autoridades pidieron a los visitantes que abandonen la isla “lo antes posible”, por lo que organizaron autobuses para llevar a los turistas al aeropuerto de Kahului, sin embargo, muchos quedaron varados por los vuelos cancelados o atrasados.

Respecto a los esfuerzos por combatir el fuego, la milicia estadounidense desplegó tres helicópteros con 570 mil litros de agua para dichas labores en el condado de Maui: "El objetivo principal es salvar vidas, evitar el sufrimiento de las personas y frenar las cuantiosas pérdidas materiales", declaró Hara.

PRAY

FOR THE



PEOPLE OF HAWAII



36 DEAD

THOUSANDS DISPLACED pic.twitter.com/1CYDl78ate — DR. Kek (@Thekeksociety) August 10, 2023

Sobre este tema: Incendios en Hawái son 'apocalípticos'; personas saltan al mar para escapar (VÍDEOS)

¿Qué causó los incendios en Hawái?

Hasta el momento no se ha determinado como iniciaron los incendios en Maui y Hawái, pero la vicegobernadora señaló que la causa estaría relacionada con las condiciones secas y vientos del huracán Dora, al sur del archipiélago, que estarían alimentando el fuego.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que el desastre inició por una mezcla de vegetación seca, fuertes vientos y baja humedad.

Expertos señalan que aunque hay incendios forestales en Hawái todos los años, este 2023 se han desarrollado con mayor rapidez e intensidad de lo habitual debido a escasas precipitaciones, altas temperaturas y sistemas de tormentas cercanos.

Situaciones similares se han presentado en Grecia, España, Portugal y Canadá.