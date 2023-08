Incendios en Hawái. Suman 96 fallecidos y cerca de mil desaparecidos

MAUI.- Este lunes se hallaron los cuerpos de tres víctimas más de los incendios en Hawái que han devastado la isla de Maui, con lo que y asuman 96 fallecidos por el desastre natural.

Las autoridades locales esperan que la cifra se muertos se incremente conforme avanzan las labores de los equipos de búsqueda, apoyados por perros rescatistas, y se recuperen más cuerpos entre las ruinas de la famosa ciudad turística de Lahaina.

Hasta el momento se ha confirmado la recuperación de 96 cuerpos sin vida en la isla de Maui, la más afectada por los incendios forestales que iniciaron el pasado miércoles, 9 de agosto, en la región.

Autoridades locales indicaron que aún hay cientos de personas desaparecidas, principalmente en Lahaina, además que hay muchas zonas donde no hay electricidad ni cobertura móvil para contactarlos.

For those of you unaware of how impactful the wildfire was, this picture doesn’t even do half the justice. Please continue to keep Maui and Hawai‘i in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/oCDv4WGE0t