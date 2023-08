Reportan presunto tirador activo en el Capitolio de EE.UU.

WASHINGTON.- La Policía del Capitolio desalojó uno de los edificios de las oficinas del Senado de Estados Unidos tras el reporte de un posible tirador activo en la zona.

De acuerdo con los primeros informes, la policía recibió una alerta telefónica reportando un hombre armado en las oficinas del Senado.

A través de redes sociales, la Policía del Capitolio confirmó la búsqueda del presunto tirador en las oficinas del Senado y aclaró que no hay “informes confirmados de disparos”.

“Nuestros agentes están buscando tanto dentro como alrededor de los edificios de oficinas del Senado”, informó en su cuenta de Twitter.

"Por favor, manténgase alejado de la zona ya que todavía estamos investigando. Seguiremos comunicándonos con el público aquí", alertó la Policía del Capitolio.

“Si usted está dentro de los edificios del Senado, todo el mundo en el interior debe refugiarse en su lugar ya que el informe era de un posible tirador activo. Cabe señalar que no tenemos ningún informe confirmado de disparos”, agregó.

Medios locales compartieron en redes sociales vídeos del momento del desalojó del Senado de EE.UU.

De acuerdo con el agente Hugh Carew de la policía de Memphis, las autoridades recibieron una llamada sobre un posible tirador activo. Hasta el momento, no hay heridos ni se localizó al tirador.

Los agentes desalojaron el edificio Russell del Senado y cortaron el acceso a los túneles subterráneos pero el edificio principal continúa abierto.

Este agosto, el Senado y la Cámara de Representantes están de vacaciones de verano.

A las 4:00 pm - hora de Washington - la Policía del Capitolio informó que todos los edificios habían sido revisados aunque aún no se permitía a los trabajadores reingresar al inmueble.

Minutos después indicaron que preparan el reingreso de los trabajadores del Senado e informó que no hay amenazas activas.

It appears that there was no active shooter or injuries at the Russell Senate Office Building after U.S. Capitol Police warned of a possible shooter and evacuated the building.



If anything this reminds us all how important it is for politicians to stop the dangerous dialogue… pic.twitter.com/BWWJJ0bkW1 — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 2, 2023