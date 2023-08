El Evangelio se transmite en lengua materna, dice el papa Francisco

CIUDAD DEL VATICANO.— Este miércoles, el papa Francisco encabezó la audiencia general de los miércoles, en el aula Pablo VI, en el Vaticano, donde ofreció la catequesis titulada: "San Juan Diego, mensajero de la Virgen de Guadalupe".

Tras la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27, el santo padre ofreció su mensaje a los cientos de peregrinos que acudieron a escucharle.

El papa explicó que, "En nuestro itinerario para redescubrir nuestra pasión por el anuncio del Evangelio, este celo apostólico, en este itinerario miramos hoy a las Américas, aquí la evangelización tiene una fuente siempre viva: Guadalupe".

La catequesis de hoy se titula: "San Juan Diego, mensajero de la Virgen de Guadalupe" y, al continuar con su mensaje el papa Francisco reitero que la Virgen de Guadalupe "es una fuente viva", y agregó, "Los mexicanos están contentos".

El Evangelio se transmite en lengua materna, dice el Papa

"Ciertamente, el Evangelio ya había llegado antes de esas apariciones, pero, lamentablemente, también había ido acompañado de intereses mundanos; en lugar del camino de la inculturación, se había tomado con demasiada frecuencia el apresurado de trasplantar e imponer modelos preconstituidos, faltando al respeto a los pueblos autóctonos", señaló el santo padre.

El obispo de Roma agrega, "En cambio, la Virgen de Guadalupe aparece vestida con las ropas de los nativos, habla su lengua, ama la cultura del lugar; María es madre y bajo su manto encuentra un lugar todo niño. Y María se hizo carne, y a través de María sigue encarnándose en la vida de los pueblos. La Virgen, en efecto, anuncia a Dios en la lengua más adecuada, es decir, en la lengua materna. La Virgen nos habla en la lengua materna, esa que nosotros comprendemos bien, El Evangelio sí se transmite en la lengua materna".

Hablando del Evangelio, el sucesor de Pedro dijo, "Quiero dar las gracias a las tantas madres, a las tantas abuelas que lo transmiten a sus hijos y nietos; la fe pasa con la vida, por eso las madres y las abuelas son las primeras anunciadoras. Un aplauso a las abuelas y a las madres".

"El Evangelio se comunica como nuestra María en la sencillez, la Virgen elige siempre a los sencillos; en la colina del Tepeyac en México, como en Lourdes y en Fátima, hablándoles, habla a todo el mundo con un lenguaje apto para todos, comprensible como el de Jesús", señaló el sumo pontífice de la Iglesa católica.

El testimonio de San Juan Diego

Al continuar con su mensaje el papa Francisco narró la experiencia del encuentro de San Juan Diego con la Virgen María:

"Detengámonos pues en el testimonio de San Juan Diego, el mensajero, el muchacho, el indígena, mensajero de la Virgen de Guadalupe, él era una persona humilde, un indio del pueblo, la mirada de Dios que ama hacer milagros a través de los pequeños se posó en él.

Juan Diego había llegado a la fe ya adulto, y estaba casado, en diciembre de 1531 tenía unos 55 años y mientras iba de camino ve en una colina a la madre de Dios y cómo lo llama la Virgen: 'Mi pequeño hijo muy amado, Juanito', su nombre era Juan, después lo envía al obispo para pedirle que construya un tempo allí donde apareció.

Juan Diego, simple y disponible, acude con la generosidad de su corazón puro, pero tiene que esperar mucho tiempo y finalmente habla con el obispo, pero no le cree.

Vuelve a encontrarse con la Virgen, que lo consuela y le pide que intente de nuevo; el indio volvió al obispo, con gran dificultad se reunió con él, pero el obispo después de escucharlo lo despidió y envió a hombres para que lo siguieran.

He aquí la fatiga, la prueba del anuncio, a pesar del celo llegan los imprevistos a veces de la propia Iglesia, para anunciar en efecto no basta con dar testimonio del bien, hay que saber soportar el mal; es muy importante para anunciar el Evangelio, no basta con dar testimonio del bien, siempre hay que soportar el mal, haz el bien pero soporta el mal", dijo el santo padre.

Ante el riesgo de claudicar

Y continuó con su catequesis:

"También hoy en tantos lugares, para inculturar el Evangelio y evangelizar las culturas es necesario constancia y paciencia, es necesario no temer a los conflictos, no desfallecer. Hay tantos cristianos perseguidos que no pueden ejercer su religión.

Juan Diego desanimado, porque el obispo no lo escuchaba pide a la Virgen que prescinda de él, que encargue a alguien más estimado y capaz que él, pero es invitado a perseverar, porque siempre existe el riesgo de una cierta claudicación en el anuncio.

Una cosa no va y uno se echa atrás, se desanima y se refugia quizás en su propia certeza, en pequeños grupos, en algunas devociones intimistas; la Virgen en cambio, mientras nos consuela, nos mantiene en marcha y así nos hace crecer, como una buena madre.

Una buena madre que sigue los pasos de su hijo, lo lanza a los desafíos del mundo.

El consuelo de la Virgen

Juan Diego, así animado, vuelve a ver al obispo que le pide una señal, la Virgen se la promete y lo consuela con estas palabras: ‘Que no se turbe tu rostro ni tu corazón, acaso no estoy yo aquí que soy tu madre’.

Así nos habla la Virgen en el corazón cuando tenemos dificultades, tristezas, ‘acaso no estoy yo aquí que soy tu madre’, siempre cercana para consolarnos; luego le pide que vaya a la árida sima de la colina a recoger flores. Es invierno pero, a pesar de ello, encuentra algunas hermosas, las mete en su capa, se las ofrece a la madre de Dios, que lo invita a llevárselas al obispo como prueba.

El milagro del Tepeyac

Él va, espera su turno con paciencia y finalmente, ante la presencia del obispo abre su tilma, lo que usaban en la época para cubrirse, mostrando las flores y he aquí que en la tela del manto aparece la imagen de nuestra señora, la extraordinaria y viva que conocemos hoy, en cuyos ojos sigue impresos los protagonistas de entonces.

He aquí la sorpresa de Dios, cuando hay disponibilidad y obediencia, Él puede realizar algo inesperado en tiempos y en formas que no podemos prever.

Y así se construye el santuario pedido por la Virgen.

Santuarios marianos

Juan Diego lo deja todo; con el permiso del obispo dedica su vida al santuario, acoge a los peregrinos y los evangeliza, es lo que sucede en los santuarios marianos, lugares de peregrinación y de anuncio, donde todos se sienten en casa, en la casa de la madre, y experimentan la nostalgia de la casa, es decir, la nostalgia de donde está la madre, el cielo.

Allí se recibe la fe de forma simple, genuina, popular, si la Virgen, como dijo Juan Diego, escucha nuestros llantos y cura nuestras penas. Aprendamos esto, cuando hay dificultades en la vida, pedir a la madre; y cuando en la vida va todo bien, vayamos también a la madre.

Tenemos necesidad de ir a estos oasis de consuelo y de misericordia, donde la fe se expresa en lengua materna, donde se depositan las fatigas de la vida entre los brazos de la Virgen, y se vuelve a la vida con la paz en el corazón, es decir, con la paz de los niños”.