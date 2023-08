Baja el comercio del G-20

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En el marco de la reunión de ministros de comercio e inversión del Grupo de los 20 (G-20), al que pertenece México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que se registra una disminución del intercambio de mercancías y de servicios entre los países.

El G-20 lo conforman: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Reino Unido, República de Corea, México, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea, representantes que se reúnen en Jaipur, India.

Estos países representan aproximadamente el 85% del PIB mundial y más del 75% del comercio , además de que en esas economías viven dos tercios de la población.

La OCDE afirmó que las exportaciones cayeron 3.1% y las importaciones retrocedieron 2% en los países del G-20 en el segundo trimestre del 2023, con respecto al 2023, lo que “refleja una moderación en la demanda y un decrecimiento de los precios de los commodities, notablemente por la energía”.

Las estimaciones preliminares marcaron un punto de inflexión para comenzar la desaceleración del comercio de servicios de los países del G-20 en el segundo trimestre de 2021, comparado con el trimestre anterior, medido en dólares. Por ejemplo, las exportaciones registraron un crecimiento en el segundo trimestre de 0.2% y cifras negativas de 0.6% en las importaciones, en esos tres meses, lo que contrasta con el 4.5% que crecieron las exportaciones en el primer trimestre y 8.8% las importaciones en ese lapso.

Revisarán aranceles

Cada tres meses, el gobierno mexicano y el sector privado evaluarán si el impuesto de 25% aplicado a las importaciones de Asia frenan la entrada de prendas de vestir que llegan de forma ilegal, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Emilio Penhos Mougrabi.

El problema, señaló el líder gremial, es que como Estados Unidos dejó de importar mercancías de China, México se convirtió en un destino para esas prendas que ya no compra el mercado estadounidense. Esto puede dañar al sector mexicano, porque las prendas entran a precios inferiores al real, además de que en Asia hay apoyos gubernamentales a las industrias, así como trabajo infantil y forzoso, entre otras prácticas desleales.

A unos días que se emitió el decreto por el cual se impusieron aranceles a productos agrupados en un total de 483 fracciones arancelarias del sector acero, textil, confección, calzado, plástico, papel e instrumentos musicales, el líder de la Canaive aseguró que la decisión "está bien", porque "trata de frenar las malas prácticas de países con los que no tenemos acuerdo comercial". Además, la medida busca "compensar en cierta medida, los múltiples apoyos de gobiernos a sus industrias, apoyos que, de acuerdo a lo establecido en la OMC (Organización Mundial del Comercio, están prohibidos", dijo a EL UNIVERSAL. Reiteró "el compromiso de que los cambios no van a afectar los precios al consumidor, por arriba de la inflación, y esto sí funciona porque se apoya a productos que se hacen en México" y añadió que "no es una medida proteccionista". Detalló que el arancel de 25% aplica para prendas como pantalones de mezclilla, sacos, chamarras, faldas, suéteres, así como colchas y diversa ropa de cama, las cuales se fabrican en México con muy buena calidad, pero el impuesto excluye prendas que no se elaboran en el país como seda y otras telas finas. Desde el punto de vista de Penhos Mourgrabi, con la medida se va a recuperar el mercado nacional "de alguna manera", además de que se "protege a la industria". En su opinión, además de esta medida, el acuerdo debe acompañarse de otras para combatir el contrabando y la inseguridad, porque la industria del vestido es de las más afectadas con altas tasas de incidencia de delitos.