Entrevista a Donald Trump con Tucker Carlson rompe récords de audiencia

La entrevista realizada por el conductor Tucker Carlson al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha convertido en un fenómeno viral y una de las entrevistas más vistas por la audiencia.

La plática del exmandatario con el expresentador estrella de Fox News se dio luego de que Donald Trump dejara plantado a los ocho candidatos presidenciales republicanos que se vieron las caras el pasado miércoles en el primer debate de los conservadores rumbo a las elecciones primarias de 2024.

La entrevista, que duró 46 minuto, fue publicada a través de la plataforma X minutos antes del inicio del debate al que Trump no asistió. Al día de hoy dicha entrevista ya supera los 254 millones de reproducciones, rompiendo récords de audiencias en redes sociales.

Ep. 19 Debate Night with Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO

Pese a los números arrasadores, la cifra se espera siga aumentando con el paso de los días debido a la polémica en la que se encuentra Donald Trump y la exposición mediática que éste siga teniendo. Actualmente, la entrevista al exmandatario ya superó a la que sería la entrevista más vista en la historia de la televisión estadounidense: la que hizo Oprah Winfrey a Michael Jackson en 1993.

Durante la entrevista, Trump atacó a algunos de sus rivales. Empezó con el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, a quien señaló de ser un ejemplo de alguien que no debería estar en el escenario del debate, lo mismo que el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie. Tanto Christie como Hutchinson han criticado a Trump y han dicho que no debería postularse a la presidencia.

“Todas esas personas me van a estar gritando, gritándome preguntas, las cuales me encantaría contestar. Pero no tiene sentido hacerlo, así que mejor paso”, dijo el exmandatario republicano.