Idalia se dirige a Florida como categoría 2; ordenan a ciudadanos dejar sus hogares

CEDAR KEY.- El huracán ‘Idalia’ se intensificó a categoría 2 la tarde de este martes rumbo a la costa de Florida, Estados Unidos en el Golfo de México.

Se prevé que Idalia toque tierra como categoría 3 este miércoles, con vientos sostenidos de hasta 193 kilómetros por hora, por lo que las autoridades de Florida pidieron a los lugareños que se preparen para dejar sus hogares ante la amenaza y posibles inundaciones.

Desalojos en Florida por huracán ‘Idalia’

‘Idalia’ se intensificó a categoría 2, pero se espera que toque tierra firme como categoría 3 en la región de Big Bend, donde la franja noroeste de Florida conecta con la península, misma zona que aún no se ha recuperado por completo del azote de ‘Ian’ el año pasado.

El Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee informó que Idalia era un “evento sin precedentes” ya que ningún huracán de categoría 3 o mayor ha pasado por la bahía colindante con la región del Big Bend.

Las autoridades emitieron una orden de evacuación obligatoria a habitantes de zonas costeras vulnerables ante el pronóstico de que ‘Idalia’ se fortalezca con las aguas cálidas del Golfo de México causando fuertes marejadas ciclónicas y lluvias intensas.

A dangerous sight earlier today at the outer bands of Nokomis Beach, Casey Key, Florida. Dense clouds enveloped the area near beach resorts and clubs as Hurricane Idalia approached.#Florida #Miami #FortMyers #DeSantis #HurricaneIdalia #Idalia



pic.twitter.com/6EF8L0EH2P — Daily Content (@DailyContent0) August 29, 2023

“Una palabra: Váyanse... No es algo para discutir”, dijo la comisionada Sue Colson en la isla de Cedar Key, donde los 900 residentes de la zona están bajo órdenes de evacuación obligatoria y docenas de policías fueron puerta en puerta para dar advertencias por marejadas de 4.5 metros.

El gobernador Ron DeSantis repitió la advertencia en una conferencia de prensa por la tarde de este martes: “Realmente tienen que irse ahora. Ahora es el momento”, expresó.

DeSantis resaltó que no es necesario que los residentes dejen el estado pero si deberían “llegar a un terreno más alto en una estructura segura […] Pueden aguantar la tormenta allí y luego volver a sus casas”.

A plane being evacuated from MacDill Air Force Base in Tampa, FL due to Hurricane #Idalia recorded St. Elmo's Fire, a lightning-like weather phenomenon which is a coronal discharge of plasma.#Idalia #HurricaneIdalia #HurricaneFranklin #Florida #Hurricane pic.twitter.com/vPLjV10HY5 — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 30, 2023

También se suspendió el cobro de peajes en autopistas que conducen fuera de la zona de peligros además se abrieron refugios y hoteles para acoger a los evacuados. Además se reubicó a 60 pacientes de un hospital de Tarpon Springs, donde se espera una marejada ciclónica de 2.1 metros.

Más de 30 mil trabajadores de servicios públicos se movilizaron para estar listos para iniciar las reparaciones lo antes posible tras el paso del huracán ‘Idalia’ además 5 mil 500 elementos de la Guardia Nacional se activaron ante el fenómeno.

Trayectoria de ‘Idalia’

La noche del martes, el huracán ‘Idalia´ se localiza a 250 kilómetros al suroeste de Tampa con rumbo al norte a 26 km/hr.

Hurricane Idalia is expected to continue strengthening until landfall in the Florida Big Bend region early tomorrow morning as a major hurricane. Impacts include catastrophic storm surge, life-threatening winds, and widespread heavy rainfall leading to flash flooding. pic.twitter.com/zU5XZ0bXeo — NWS Southern Region (@NWSSouthern) August 29, 2023

Después de tocar tierra en Big Bend se prevé que Idalia cruce la península de Florida hacia el sur de Georgia y las Carolinas el jueves siguiente.

Los gobernadores Bran Kemp (Georgia) y Henry McMaster (Carolina del Sur) anunciaron estados de emergencia para liberar recursos y personal estatal como elementos de la Guardia Nacional ante el desastre natural.