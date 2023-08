Mujer muere por beber demasiada agua en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- Ashley Summers, una mujer estadounidense de 35 años, estaba de vacaciones con su esposo y sus dos hijas en Lake Freeman, Indiana, cuando murió después beber dos litros de agua en poco tiempo.

Durante una excursión, la joven se sentía deshidratada y comenzó a tener dolor de cabeza y mareos. Por esta razón, decidió beber cuatro botellas de agua de medio litro en tan solo veinte minutos, es decir lo que se recomienda consumir en un día entero.

Ashley siguió sintiéndose mal y se desmayó. De inmediato, su familia la trasladó de urgencia al Hospital IU Health Arnett y allí los médicos descubrieron que sufría una inflamación cerebral severa.

“Ella bebió cuatro botellas de agua en 20 minutos. Una botella de agua tiene alrededor de 16 onzas (473 mililitros), así que ella bebió 64 onzas (1.89 litros) en un periodo de 20 minutos. Eso es medio galón, es lo que se supone que debes beber en todo el día”, señaló Devon Miller, hermano de Ashley.

“Mi otra hermana me llamó y me dijo que todo era un desastre. Tiene una inflamación cerebral, no saben qué lo está causando, no saben qué pueden hacer para que baje y no se ve bien’”, declaró el hermano de la víctima, a WRTV.

Tras el diagnóstico, Summers no recuperó el conocimiento y los especialistas confirmaron que murió por una intoxicación con agua. “Fue un shock para todos nosotros”, agregó Miller.

Tomar agua suficiente es uno de los hábitos saludables primordiales, sin embargo, hacerlo en exceso, puede causar serios problemas de salud, e incluso la muerte.

¿Qué es la muerte por toxicidad del agua?

Aunque no es algo frecuente, la toxicidad del agua ocurre cuando se diluyen las sales, en particular el sodio, que tenemos en el organismo. Una de las funciones básicas del sodio es la de mantener la cantidad adecuada de agua dentro y fuera de las células.

Los niveles de agua de tu cuerpo aumentan y las células comienzan a hincharse. Esta hinchazón puede provocar muchos problemas de salud, desde problemas leves hasta problemas que ponen en riesgo la vida.

Entre los síntomas de alarma que debes detectar se encuentran dolor de cabeza, náusea, vómito, desorientación, pérdida de energía, somnolencia, cansancio, agitación e irritabilidad, espasmos o calambres, entre otros. En casos graves, pueden llevar a la muerte.

Además del consumo poco moderado y rápido de agua, hay enfermedades y otras razones por las que se puede padecer hiponatremia, nombre científico que se le otorga a la pérdida de sodio en el organismo.

El consumo de algunos medicamentos diuréticos, de drogas como el éxtasis, cambios hormonales y algunos padecimientos hepáticos, renales y coronarios, pueden tener como resultado la pérdida peligrosa de sodio.