El papa Francisco dice que está bien de salud

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (EFE).— El papa Francisco aseguró que "de salud está bien", que no tiene problemas de vista y que recortó o no leyó los discursos en algunos actos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa para comunicar mejor con los jóvenes, durante la rueda de prensa de regreso de su viaje.

“Mi salud está bien, me han quitado los puntos y tengo que llevar una faja durante dos o tres meses para que se refuercen los músculos”, dijo en referencia a la operación a la que se sometió hace dos meses por una hernia abdominal.

El Pontífice también aseguró que no tiene problemas de vista y que en uno de los actos dejó de leer porque tenía una luz que se le impedía, mientras que respecto a que recortó o no leyó algunos de los discursos durante esta JMJ explicó que cuando hablaba buscaba la comunicación con los jóvenes y que “en los discursos largos lo esencial era el mensaje y yo iba viendo como seguía la comunicación”.

El Pontífice explicó que los jóvenes no tienen mucha atención y que se dice que pueden seguir con total atención sólo 8 minutos y al respecto recordó que las homilías “son a veces una tortura” y que tienen que ser breves, claras, cariñosas y con un mensaje claro.

Por eso, el Papa explicó que iba haciendo preguntas a los jóvenes para ver su reacción y que los discursos le servían para sacar las ideas.

También aclaró que en el santuario de Fátima, donde tampoco leyó el discurso ni la oración que había preparado, a pesar de que se esperaba una petición pública de paz, lo hizo en silencio, pero no quiso hacer publicidad.

“He rezado a la Virgen y he rezado por la paz, pero no he hecho publicidad”, dijo.

Después, una oración pidiendo la paz a la Virgen fue publicada en la cuenta del Papa en X, la red social que anteriormente se llamaba Twitter.