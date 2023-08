Daniel Sancho, hijo del actor Roberto Sancho, se declara culpable: cuenta por qué ultimó a su amigo

KOH PHANGAN, Tailandia.— El chef español Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo reconoció anteayer en declaraciones a EFE que es culpable del asesinato en Tailandia de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, y que lo hizo porque se sentía su rehén.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, declaró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encontraba detenido.